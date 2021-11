VOLIM DA FOTOŠOPIRAM SVOJE FOTKE, A I ŽENI SREĐUJEM NJENE! Pevač šokirao priznanjem, pa otkrio koje koleginice traže to od njega!

Pevač Ljuba Perućica priznao je da fotošopira svoje fotografije pre nego što ih objavi na društvene mreže.

Naime, on je istakao da u slobodno vreme voli da fotografiše, kako sebe, tako i druge, pa je samim tim i te kako aktivan na Instagramu.

„Ja inače jako volim fotografiju, ne samo fotografiju, nego i video i sve što je vezano za ovu divnu kameru i stalno ulažem u svoju opremu. Ja noću kad legnem u krevet, moja žena zaspi, a ja sedim i na Jutjubu učim tutorijale. Volim da obrađujem fotke i da se bavim time kad imam slobodnog vremena to mi smiruje živce i to mi nikada nije bilo teško“, rekao je Ljuba u emisiji „Grand“ i dodao:

„Kaća uvek meni šalje fotografije da joj sredim, pa joj ja to vratim sređeno, pa ona to kači, dok joj ja to ne sredim ona uopšte ne kači sliku. Koleginice kada krenemo na nastup mi kažu: „Ajde ti me slikaj, ti znaš“, a posle: „E ajde malo mi i sredi“… Dragica Zlatić je najzahtevnija. Ja volim da se šalim sa njom, jer ona zna da se šali i da primi šalu, nije neko ko se ljuti. Moja žena je najzahtevnija, ona je prva pa sto mesta prazno“, rekao je pevač.

