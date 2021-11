PRIJATELJ OTKRIO POSLEDNJE REČI MERIME NJEGOMIR: Znam da neću dočekati Aranđelovdan! TUGA DO NEBA

Merima Njegomir predosećala je da će umreti uoči praznika Svetog arhangela Mihaila, a to je za Kurir Stars otkrio njen blizak prijatelj s kojim se čula samo deset dana pre smrti, dok je ležala u bolničkoj postelji!

Poznato je već da je legendarna pevačica dugo skrivala da je teško bolesna i da su o njenom narušenom zdravstvenom stanju znali samo najbliži. To je potvrdio i naš sagovornik, koji je tek nedavno saznao da Merima ima kancer. - Kada je čula da sam se razboleo od korone, pozvala me je i pitala za zdravlje. Dok smo razgovarali, otkrila mi je da je obolela. Bio sam u šoku, nisam mogao da verujem. Mislio sam da se šali, jer do tog poziva se nismo čuli neko vreme. Imala je potrebu da porazgovara sa mnom i tom prilikom smo pričali skoro dva sata - kaže naš izvor i otkriva da je pevačica tada već bila jako loše.

- Bila je u bolničkoj postelji. Otkrila mi je da je veoma loše i da ne veruje da će dočekati Aranđelovdan. Govorio sam joj da umišlja, a zapravo je ona osetila da će nas napustiti. Teško joj je bilo to porodici da kaže, pa je meni izustila i u amanet ostavila da, ako tako i zaista bude, nekim ljudima prenesem poruku koju ona nije stigla, a želela je - priča naš sagovornik blizak porodici Njegomir koji je zbog poštovanja prema njoj i njenim željama insistirao na anonimnosti. On je otkrio i da je pevačica dan pred smrt upala u komu.

- Zauvek ću pamtiti naš poslednji razgovor. Nisam ni bio svestan da se tada oprostila od mene. Njen glas nije bio više onaj koji smo uživali da slušamo. Otkrila mi je da je danima plakala kada je saznala da boluje od opake bolesti, koja je još više uznapredovala kao posledica korone. Srce mi se steglo. Nisam mogao da joj pomognem jer su lekari uradili sve što je bilo u njihovoj moći. Prošlog petka je pala u komu, porodica je znala da je to kraj. Molili su se, ali dan kasnije je preminula. Tačno onako kako je i predosetila, uoči Aranđelovdana - zaključio je on.

Ljiljana Stanišić

