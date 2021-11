RODITELJE POTRESA TANJINA AFERA SA DRAŠKOM: Komšije razvezale jezik i otkrile da li gradonačelnik Banjaluke dolazi u Radinac

Veza pevačice Tanje Savić i mladog gradonačelnika Banjaluke Drašaka Stanivukovića ne prestaje da intrigira javnost. Njene komšije iz rodnog sela pevačice Radnica kraj Smederava otkrile pikantne detalje ove aktuelne romanse.

- Viđala sam Draška. Baš su lep par- rekla je jedna komšinica.

- Naša Tanja je kao bombona. Sve najlepše o njoj mogu da kažem, kao i o njenoj porodoci. Dolazi kod roditelja iako se preselila - istakla je jedna starija gospođa za Blic.

Komšinica koja je radila sa Tanjinim ocem Stanišom Savićem kaže da je reč o dobroj porodice.

- Dobra je i ona devojka. To je vredna, radnička porodica. Potresli su se kada su čuli da svi bruje o ovoj ljubavnoj aferi. Retko ih viđam u poslednje vreme. Videla sam da nešto rade pored kuće. Vredni su to ljudi - istakla je ova srednjovečna žena.

Odnos Tanje Savić i Draška Stanivukovića iz dana u dan poprima nove oblike. I dok je pre nedelju dana Tanja priznala da joj je srce u Banjaluci i da je konačno srećna, posle izjave babe Draška Stanivukovića da je ne želi za snajku, pevačica je okrenula ploču.

- Ne želim da me uopšte povezuju ni sa kim, niti da u bilo kom tekstu da se moje ime pominje. Ja jesam srećna.

S druge strane, Draško je govoreći za domaće medije rekao da mu smeta pisanje o njegovom privatnom životu.

- Da budem iskren, deo svog privatnog života ja sam dajem putem društvenih mreža, to je ono šta radim u slobodno vreme, čak i deo kućne atmosfere, sa bakom, sa bratovom ćerkicom, to je deo koji u datom trenutku imam želju i emociju da podelim. To je možda jedan od razloga zbog kojeg su me ljudi zavoleli, jer živim život kao i svi drugi. Vremenom čovek očvrsne, pa onda i neka pisanja koja nemaju veze sa istinom prosto počnu manje smetati, jer da čovek sve prima k srcu, ne bi izdržao tu vrstu pritiska - kazao je on.

Na pitanje šta je istina u tvrdnjama o njegovoj vezi sa pevačicom Tanjom Savić nije demantovao romansu, ali nije želeo da iznosi previše detalja.

- Ono što je meni važno reći je da sam ja postao gradonačelnik Banjaluke isključivo svojim radom i posvećenošću. Neko sam ko zna da nekada u životu ne ide sve kako želite, ali isto tako apsolutno bežim od žute štampe i takvih natpisa. To nije nešto na šta ja stavljam akcenat i ono što ne želim jeste da, u bilo kojem segmentu, takva vrsta spekulacija zaseni sve ono krupno što radimo i što smo postigli - rekao je.

