OTKRIVENO KO JE ESKORT PEVAČICA! Novinarka Kurira progovorila o GOCI iz knjige estradnog makroa SPOMENULA I JECU!

Od kada je najpoznatij balkanski makro Mihailo Maksimović objavio knjigu sa istinitim pričama o elitnim prostitutkama, ne prestaje interesovanje javnosti da sazna ko su eskort dame sa estrade koje pominje.

Jedna od elitnih prostitutki, kojoj je navodno pomogao da se probije do naslovnih strana novina i uđe u rijaliti, nakon čega se otisnula u estradne vode, jeste devojka koju je u svojoj knjizi nazvao Goca!

Ko je devojka koja je došla iz malog mesta i ambiciozno krenula da grabi slavu, ali i tuđe muževe i veću cenu, najbolje zna novinarka Kurira Ljiljana Stanišić, koja je pre deset godina počela da se bavi istraživanjem elitne prostitucije.

"Nije samo Goca! Bilo je tu i Mica i Jeca. Goca je samo jedna od mnogih! Ona je ekscentrična pevačica, drugačija je od svih, svojeglava i buntovna, drska. Nekad je plava, a nekad crna, zavisno od frizera", rekla je Stanišić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Stanišić ipak nije želela da otkrije identitet pevačice koju je pod pseudonimom u knjizi "Mnoga lica Marije Magdalene" opisao makro Mihailo Maksimović.

Novinarka kaže da je tema elitne prostitucije bila škakljiva pre deceniju, kad niko nije smeo da piše o tome, ali navodi da ona nije mogla da ćuti kad su se po beogradskim kuloarima čule priče da se neka pevačica, glumica, medicinska sestra i žene raznih drugih zanimanja bave najstarijem zanatom.

"Tada je to bio poduhvat, a sada se na društvenim mrežama vidi ko se bavi prostitucijom", napomenula je Ljilja.

Kaže da se devojke iz kataloga lako prepoznaju na Instagramu na sledeće načine:

"Trude se da budu što slobodnije na mrežama. Javno će to žustro da demantuju već će reći da je to njihov stil oblačenja te da to društvene mreže zahtevaju kako bi imala što veći broj pratilaca. Vidi se na ulici! Sve je jasno kao dan. Ništa ne može da se sakrije. Žao mi je što propadamo kao društvo. Mnogo je žena koje se bave tim zanatom i sve je više toga. Šteta", kaže Stanišić.

Dodaje da se desio zanimljiv fenomen. Što su se mediji više bavili temom elitne prostitucije - kao da su se žene više zanimale za ulazak u taj svet.

"Lepše je da žena radi na sebi, da se školuje, da vredi. Nisu sve prostitutke neobrazovane, ima i onih koje su završile visoke fakultete. Ne znam kako da daju telo, ono što je sveto, muškarcu koga ne poznaju. Uvek se pozivaju na teško detinjstvo! I mi smo svi imali loše detinjstvo, ali smo se borili. Devojke treba da nauče nešto iz Maksimovićeve knjige", zaključila je Stanišić.

Maksimović je naveo da je Gocu upoznao jednog leta u Budvi gde je samostalno došla da "lovi" klijente. Međutim, kako joj posao nije baš cvetao, kontaktirala je Mihaila i došla u Beograd.

Za njega je navodno radila i kad je odlučila da uđe u popularni rijaliti. U međuvremenu je uspela da zavede na noć dvojicu poznatih glumaca i jednog pevača koji joj je čak pomogao da snimi pesmu.

- U rijalitiju je ostala nekoliko meseci, kad je izašla, htela je da se vrati u posao. Tražila je da njena cena bude najveća moguća, pristao sam, ipak je sada bila zvezda. Počeo sam da joj zakazujem rezervacije i klijenti su je tražili, raspitivali su se za nju. Neverovatno je koliko muškarci vole da plate da budu s nekom poznatom. To je baš jak fetiš - priznao je u knjizi makro.

