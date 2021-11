DO POSLEDNJEG TRENUTKA BILA JE UZ MRKU: Bekuta je bila sa njim i na klinici, a na OVO ju je Milutin zarekao u BOLNIČKOJ POSTELJI!

Srpski političar, počasni predsednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić (79) preminuo je danas u Beogradu u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Poslednju deceniju njegovog života obeležila je ljubav sa pevačicom narodne muzike Anom Bekutom, koja je do poslednjeg trenutka bila uz njega.

Podsetimo, pre nekoliko dana Mrkonjić (79) je završio na kardio-vaskularnoj klinici u Beogradu, a uz njega je sve vreme bila njegova izabranica, pevačica Ana Bekuta (62).

On je u avgustu operisao srčane zaliske, i to novom metodom, preko prepona, a sad je došao zbog više ispitivanja.

Ana Bekuta je bila sa njim u klinici na Dedinju, i to nekoliko sati, a onda je istu napustila, što su tada zabeležile kamere "Paparaco lova".

Bekuta je delovala nenaspavano, a potom se uputila u zgradu na Vračaru, gde živi u penthausu.

- Milutin je dobro. Proteklih nekoliko dana proveo je u bolnici, a juče je dobio pejsmejker. Procedura je prošla u najboljem redu i on se oporavlja. Zaista nema potrebe za panikom i senzacijom. Hvala svima na iskrenoj brizi i od srca vas molim da poštujete privatnost Milutina Mrkonjića i porodice. Kada budemo imali neke novosti, javićemo - poručila je pevačica ranije.

Milutin Mrkonjić iz bolesničke postelje zakleo je Anu Bekutu da ako on umre neće prestati da peva, preneo je Svet pre nekoliko dana.

"Mrku svi znaju kao velikog šaljivdžiju, on je toliko pozitivan čovek da svuda unosi samo radost i smeh. Čak i dok prolazi kroz najtežu životnu borbu, on je pozitivan i trudi se da olakša Ani. Mnogi su se začudili kada je ona saopštila da nastupe neće otkazivati, iako se Mrki bore za život. Zapravo, nije fer što ogovaraju Anu jer to je bila Mrkina želja, on zna da Anu pesma i rad održavaju u životu i zato je tražio od nje da mu obeća da se muzike neće odreći ni u najtežim trenucima", rekao je izvor za Svet blizak pevačici.

