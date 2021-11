ACA LUKAS PROGOVORIO O NOVOJ DEVOJCI?! Folker otkrio sve o EMOTIVNOM ŽIVOTU, dotakao se Cece i Karleuše

Popularni folker Aca Lukas otkrio je da će u Novu godinu najverovatnije ući emotivno neispunjen.

- Prošlo je godinu dana od smrti Džeja i stalno ga se sećam. Smatrao sam da je to za mene jedna lepa stvar, ali ne treba o tome mnogo da se priča i da se potencira da neko ne kaže da tražim hit na jednoj takvoj stvari. Ovo sam zaista posvetio samo njemu.

Aca Lukas snimio je duet sa Draganom Mirković, koja će ugledati svetlost dana sledećeg meseca.

foto: Kurir televizija

Popularni folker spremio je pesmu i za Evroviziju, a pojednici osporavaju njegovu želju da nastupa na ovom prestižnom takmičenju.

- To je isto kao kada bi neko Mesiju rekao da ne zna da igra fudbal. Ako se neko dokazao i pokazao onda sam to ja. Malo zvuči smešno to osporavanje. Suludo je. To je isto kao kada za Jelenu Karleušu kažu da ne zna da peva, a ona je zvezda sa dugom karijerom. Nismo se skoro čuli - otkrio i je folker.

On se osvrnuo i na učešće Svetlane Cece Ražnatović u novom serijalu emisije Zvezde Granda:

foto: Kurir televizija

- Nijednu emisiju Granda nisam gledao, zna se zašto nisam tamo. Ona je velika zvezda i sigurno će biti dobro.

Aca Lukas tvrdi da je i dalje snigl, a kako kaže svi su izgledi da će tako ostati do kraja ove godine.

- Šta je sa tim devojkama, ja kao da sam Alen Delon, ko go nešto hoće, on se uhvati za mene. Ja to kažem što je babi milo, to joj se i snilo. Kako je Nova godina blizu, sve su šanse da ću sam ući u nju - kaže Aca Lukas.

