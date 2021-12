PRVI PUT OD MRKINE SMRTI SE OGLASILA NA INSTAGRAMU: Dan posle sahrane Ana Bekuta se u velikoj TUZI i BOLU zahvalila NJOJ (FOTO)

Pevačica Ana Bekuta sahranila je dugogodišnjen partnera Milutina Mrku Mrkonjića, i nije se na društvenim mrežama oglašavala od smrti partnera, a sada se javno zahvalila Jeleni Karleuši.

Naime, Jelena je na Instagram storiju postavila emotivan status i poslala potrensu poruku Bekuti.

Bekuta se potom oglasila, podelila Karleušin status i zahvalila joj se, ali se zahvalila i svima.

Podsetimo, Jelena je napisala kako je zavolela Anu i šta joj je Mrka značio od trenutka kada su se upoznali.

"U ovom životu punom borbe, loših ljudi i loših namera, malo je onih koji su učinili da se ne osećam sama. Na prste jedne ruke mogu da nabrojim moje prijatelje. Možda sam kriva za to jer sam, kako kažu, čudna. Ali ko ne bi bio na mom mestu takav, vremenom se podigne veliki zid odbrane… Taj zid je sa lakoćom preskočila Ana Bekuta. Žena za koju sam se veoma vezala jer je bila tu i u dobru i u zlu, kao pravi prijatelj. Čistog srca, ničim izazvano. U njenom glasu, pametnim rečima, podršci, često sam čula moju Divnu. Zahvalna sam joj što postoji i tužna što joj je sada teško. Upoznala me je sa Mrkom, bili su tako srećni, zaljubljeni do poslednjeg dana kao tinejdžeri, stalno su se držali za ruke, zvali me na telefon da komentarišemo i smejemo se", napisala je Jelena, a onda je dodala još detalja o Aninoj i Mrkinoj ljubavi na koju mnogi treba da se ugledaju.

"On je svuda išao sa njom, podržavao je u svemu, štitio i gledao sa ponosom. Bila sam zadivljena posmatrajući ih, jer je u mom životu to uvek falilo. Bio je ponosan na nju i ona na njega. Zato u ovim teškim trenucima, reči utehe mogu biti da je velika stvar doživeti takvu ljubav, prijatelja i saputnika. Neki prožive čitav vek, a ne budu te sreće. P.s. (Znam da bi Mrka sada nešto smešno prokomentarisao i zasmejao Anu od srca, onako kako se ona uvek smejala pored njega. Nas dve smo planirale da mu otvorimo Instagram profil i da prva slika bude on kako pokazuje srednji prst svim g*vnima koja su likovala što mu je loše. To sam ja smislila, ne Ana, ona se samo smejala mojim ludim planovima. Sad kad razmislim, potpuno nepotrebna ideja Ana! On je to njima za života delima, obrazom, stavom i ljudskošću, puno puta pokazao. Ljudi kao Mrka ostavljaju trag, ovih drugih se niko i ne seća… Vreme nijednu priču ne ostavlja nedovršenu)", napisala je Jelena uz emotivnu fotografiju na kojoj čvrsto grli koleginicu Anu.

Podsetimo, Ana Bekuta je medijima prosledila saopštenje u kojem je napisala da se zahvaljuje svima, kao i da se povlači iz javnosti i da otkazuje sve nastupe.

"Otkazujem sve nastupe koji su bili zakazani tokom decembra. Otkazujem sve intervjue, emisije i programe u kojima je trebalo da učestvujem i izvinjavam se organizatorima istih. O novogodišnjim nastupima u Trebinju i Banjaluci javnost će biti obaveštena naknadno. Medije još jednom molim da profesionalno rade svoj posao, ne izmišljaju priče i intrige koje se nisu desile te da poštuju moju privatnost u ovom teškom periodu. Najviše hvala vama, moja draga publiko. Vi ste, uz moju porodicu i prijatelje, moja najveća snaga. Voli vas vaša Ana", piše u saopštenju.

