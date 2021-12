STRAVIČNA ISPOVEST RIJALITI ZVEZDE! Tanja prvo ostala bez NOGE, a sad su joj odstranili i DOJKU: Spala sam na 39 kg, hoću da ŽIVIM

Tatjana Jovančević, bivša učesnica Velikog brata prošla je kroz težak period kada joj je u mladosti amputirana noga, a ove godine joj je odstranjena dojka.

"Imam 48 godina i želim živa i zdrava da dočekam 50. rođendan. Prošle godine sam napipala nešto na dojci i odmah se javila na onkologiju. Rekla sam doktorki 'Ostala sam bez noge, ne želim i bez dojke. Ja znam šta je rak'", rekla je Tatjana za Informer i otkrila da je teško podnela operaciju u avgustu ove godine.

foto: Printscreen

"Od tri tumora izvadili su mi dva koja su maligna. Doktor mi je tada predložio amputaciju. Pitala sam ga da li je to jedini način da preživim. Teško sam to podnela, jer se više ne osećam kao žena. Boli me što kada se skinem nema me ni pola, nemam ni nogu ni dojku".

Tanja je otkrila da joj je gore sada nego kada je sa 23 godine ostala bez noge.

"Smestili su me u Klinički centar i rekli mi da imam rak koji je metastazirao. Doktor mi je saopštio da ću živeti još dva meseca. Pokušali su da me spasu hemioterapijama, a nakon prve sam ostala bez kose. Spala sam na 39 kilograma i osećala sam da je kraj blizu. Imala sam dve opcije - da živim bez noge ili umrem sa nogom. Otišla sam kod doktora i rekla 'Hoću da živim'".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Informer

Bonus video:

00:04 JEDNA JE JOVANA! GOLE BUTINE JEREMIĆKE U JUTARNJEM: Voditeljka priznala da se RAZVODI, a sad zamešala kukovima nasred STUDIJA!