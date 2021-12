ZA POPOVIĆA NEMA KRIZE: Saša kupio polovnog MAJBAHA za 300.000 evra! (FOTO)

Saša Popović odlučio je da novac zarađen od prodaje Grand produkcije uloži isključivo u luksuzne nekretnine, jahte i automobile. Kreativni direktor pazario je pre nekoliko dana novog četvorotočkaša - "majbaha GLS" za koji je dao 300 hiljada evra, saznaje Kurir!

foto: Dragana Udovičić

Doskorašnji vlasnik Granda maskimalno uživa u zasluženoj penziji i sebi ispunjava svaku želju. Ovoga puta, Popović se počastio luksuznim četvorotočkašem, doduše polovnim, a za koji je iskeširao neverovatnih 300 hiljada evra!

Posetio sajam

Kako naš izvor kaže, Saša je već neko vreme merkao ovaj automobil, čiji novi model dostiže cenu čak milion evra. Ipak, on je iskoristio priliku i posetio sajam polovnih vozila koji se održavao u areni proteklog vikenda i pronašao svog novog ljubimca. U pitanju je "majbah GLS", luksuzni i komforni džip za koji Popović nije žalio novca. Kako naš izvor blizak kreatovnom direktoru Granda kaže, njemu su dovezli automobil da proba, nakon čega je definitivno odlučio da ga kupi. U pitanju je upravo model sa fotografije, u crvenoj boji i sa belim kožnim sedištima.

foto: Privatna Arhiva

Logično je da ovakvo vozilo ima sve moguće funkcije, luksuznu opremu, ambijetalnu rasvetu. Interesantno je da sva četiri sedišta u automobilu imaju naslone za ruke, mogućnost grejanja i hlađenja, kao i funkciju masaže vrućim kamenjem! Kožna sedišta, kaže sagovornik, mogu da se podešavaju i u ležeći položaj, imaju širok naslon za noge, a ispred onih zadnjih postoje i dva ekrana osetljiva na dodir.

foto: Privatna arhiva

Kako je auto poprilično visok, na ulazu, ispred vrata postoje i električne stepenice koje podižu vozača ili suvazača kako bi lakše ušao. I ozvučenje je u ovom luksuzu ništa manje nego odlično, pa poseduje 3D surround sistem sa 26 zvučnika! Tu je i prostor za hlađenje pića sa posrebrenim čašama za šampanjac, kao i putni računar, kožni volan... Automobil poseduje i tonirana stakla, glasovne komande, panorama krov, električne i sklopive retrovizore, grejače za iste, senzore za svetla, kišu...

Kolekcionar

Inače, cena registracije za ovog četvorotočkaša je takođe paprena. Ona, po podacima sa jednog sajta o automobilima, iznosi između 270 i 280 hiljada dinara.

Podsetimo, Popović je veliki ljubitelj luksuznih kola i u svom vlasništvu ima veliku kolekciju istih. Pored smarta za gradsku vožnju, poseduje i BMW i8, koji je platio 150.000 evra, „mercedes GL 350" (67.000e), "mercedes ML 320", kao i dva automobila na električni pogon marke BMW, čija je ukupna vrednost blizu 200.000 evra.

foto: Damir Dervišagić

Ne čudi što je Popović kupio još jednog u nizu ljubimca, s obzirom na to da su on i Brena nedavno i zvanično prodali Grand za, kako su mediji pisali 30 miliona evra. To znači da je svako od njih sebi u džep stavio po 15 miliona, pa su ova kola za njega prava sitnica.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Popovićem, ali se on nije javljao na broj poznat redakciji.

foto: Stefan Jokić, Dragana Udovičić

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić

