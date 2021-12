ĐURIČIĆEVA PROVALILA DALILU I MATEJU! Sve su isplanirali, izmanipulisali je, pa on prešao kod Mujićeve u KREVET! (VIDEO)

Anđela Đuričić na samom kraju birala je najvećeg licemera u rijalitiju, a onda se posvađala sa Matejom Matijevićem.

Ona je pomenula i Dalilu Mujić.

- Prva osoba je moja omiljena ličnost koja sad spava u krevetu koja mi je bila najbolja drugarica. Pod njegovom maniplulacijom sam ušla u vezu, ja sam ispala glupa. Ti si osoba kojoj sam dala puno poverenje, a nakon raskida sam saznala da si se dogovrio sa Dalilom, sinoć sam tek saznala da ćete da me izbacite iz kreveta. Smislili ste najboju moguću komunikaciju da se operete i kažete da ja čeznem za Dejanom. Pravite mi spletke, sedim sa Đedovićem u Dejanovom društvu i ona napada mene - besnela je Anđela.

- Nemoj da se nerviraš, objasniću situaciju. Dalila je rekla da se nećeš vraćati u krevet i da si se ti sa tim složila, ako je ona mene slagala to je druga stvar. Ja te ne krivim... Rekla mi je da li vidim preko stola šta se radi i da se muvaš sa Dejanom. Rekla sam da nisi naivna i da si jednom ustala od mene i otišla u izolaciju - odgovorio joj je Mateja.

- Naravno da ću da se osećam krivom, poslala sam ga da sedi sam u četiri zida - nastavila je ona.

- Ja sam samo rekao za stolom da me ne zanima, a da znam da nisi naivna, imaš ti i kadar i opstanak... Vidim šta ti radiš, a mene ti ne da ne zanimaš, nego... U pravu si da ne treba da spavam, neću da spavam do Dalile, ispada da mene to zanima,spavaće Dino do Dalile. Ne zanime me gde ćeš spavati, ne treba da spavam do Dalile - dodao je on.

- Legao si u krevet u kome sam ja spavala pored nje, to dovoljno govori o tebi, a pogotovo o njoj. Da bi oprali svoj postupak koji je dogovoen rekla je da čeznem za Dejanom. Nazvali su me psihopatom zbog tebe. Ja sam pokazala ko sam u odnosu sa tobom i istom tom devojkom. To je vaš obraz, nije moj, ja sam samo prema Sandri pogrešila. Meni pričate nešto, nabacujete mi Dejana... Rekla sam da mi smeta kad se neko grli, grlili ste se na moje oči. Vidi se kakav si, a ja sam gospođa i ne vređam te - govorila je Anđela.

- Zato sam spavao onu noć, gospođo - odbrusio je Matijević.

- Pre toga si još imao ponudu, ispao si folirant prema meni. Ko si ti ispao prema meni, pokazao si. Ti si manipulator, a lošoj priči o meni su uticali na tebe - rekla je Anđela.

- To što je tebi lakše da misliš da se ti meni sviđaš, a da su drugi uticali... Meni se 90 posto stvari kod tebe ne dopada - dodao je Matijević.

- Naredna osoba je gosođa razvedena Dalila, koja je moja drugarica i pozvala mog bivšeg dečka pozvala u krevet da spavamo, a mene okrivila da čeznem za njenim mužem. Baš mi je on nedostajao u svemu - istakla je Anđela.

