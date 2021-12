ŽIVI U KUĆI OD 4.000.000 € I SVI MISLE DA JOJ JE ŽIVOT BAJKA: Vera Matović u suzama ispričala potresne detalje iz života

Vera Matović je često na prvom mestu kada se priča o luksuznim kućama poznatih, jer se njena navodno procenjuje na nekoliko miliona evra. Međutim, te priče je veoma pogađaju.

- Eto, kažu da se „kupam u bogatstvu". Što mi to prave?! Kakvo bogatstvo?! Ja uopšte nemam bogatstvo. Imam tu jednu kuću i još jednu, da ne kažem šta... Plaćamo porez i sve što treba državi. Sve što imam sam ostavila u državi Srbiji, a ne po inostranstvu - istakla je kroz suze za „Grand", pa nastavila o tome da joj takva šuškanja nanose samo bol.„Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare..."

- Koga to treba da dira i da mi nanosi bol, umesto da uživam i da budem srećna sa porodicom?! Uvek mi nanesu bol kad to kažu i onda plačem. Što mi nanose toliku bol?! Ja nisam ništa kriva. Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare. Nisu videli kako sam prolivala krv i znoj... Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga?! - pitala se pevačica.

Podsetimo, Vera Matović živi u vili na Dedinju za koju se priča da vredi oko 3.800.000 evra. To je zapravo jedna od najskupljih vila na estradi, a folkerka nikad ne objavljuje detalje svog doma.

