ŠOK INTERVJU BARBARE BOBAK! Darkova devojka BEZ DLAKE o bivšim pevačevim ženama, Marinu baš URNISALA, a tek šta je rekla o SVEKRVI

Devojka Darka Lazića Barbara Bobak objavljuje uskoro prvu pesmu, a kako kaže za Svet, njen izabranik joj nije finansijski pomagao, kako se to spekuliše, već je sve svojim radom stekla.

"Snimila sam pesmu, narodnjak pravi, ima da gruva samo tako, kao 'Južni vetar' Svojevremeno. Pitala sam Darka za mišljenje, naravno. Volim da čujem šta ima da kaže, pošto je dugo u ovom poslu, ali svakako na kraju bude po mom.

foto: Zorana Jevtić

Za kratko vreme si se probila na estradnu scenu, jesi li očekivala tako nešto pre veze sa Darkom?

Pre godinu dana nije mi bilo ni u malom mozgu da ću ovoliko pesama da snimim, da imam američku turneju i sve ostalo. Priželjkivala sam i želela to, ali nisam mislila da tako brzo može da se desi. Ja sam preko Darka dobila publicitet, to je došlo pride i to hoću da iskoristim. Ok, jesam devojka Darka Lazića i sve to stoji, ali želim preko toga da guram svoju priču i izgrađujem svoj pevački put. U početku mi je smetalo što sam preko toga samo poznata, ali na meni je da se dokazujem da sam više od toga što sam nečija devojka. Na razne načine ljudi dobijaju publicitet, pa tako gledano, bolje kao devojka nego švalerka, prculja ili da je neki skandal.

Ipak, bude tu malo i skandala. S vremena na vreme se prozivaš sa Darkovom bivšom Marinom.

Ja ne želim da se prepucavam sa Darkovim bivšim, ali svima je dosadila ta priča. Marina želi da bude u medijima, to je očito i jasno ko dan, a ona je uvek u medijima kada nas komentariše. Meni ne smeta, ali bi njoj trebalo. To nije najbolji put. Neka uradi nešto sa sobom, a ne uvek da se oglašava samo kad smo mi u pitanju. Čitam piše da kao kaže izvor nešto, a znamo da je ona davala priče. Pa onda zove medije na sud, na saslušanja, promoviše se, ali zbog čega? Samo da bi bila u novinama. Ja bih volela da nešto sprema, makar pesmu, pa da ima smisla to oglašavanje. Bivša si žena i šta još. Ako počne da peva, ja ću da je podržim, reklamiram, kačila bih njenu pesmu. Dobar sam čovek. Nemam ništa protiv nje, ali imam protiv postupaka i njenog jezika. Ajde da sada budemo normalni. Prośao je njihov razlaz, deoba, suđenje, sve što je moglo da se desi, desilo se. I da li sad možemo da sviramo kraj toj priči ili će se smisliti još nešto?

foto: Zorana Jevtić, Shutterstock

A kakva si sa Anom?

Ana žena ima svoj život, decu, muža. Nastavila je dalje. Kad smo se sretale, kad pokupimo Lorenu, najnormalnije se ispričamo, pozdravimo. Imamo zdrav odnos. Ja prihvatam da je Darko imao život pre mene, decu i ja znam da te žene moraju da budu ukljačene u život zbog njih. I veruj mi, apsolutno nemam nista proti. Ne bih imala probleme ni da budemo na večeri svi.

foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Nego, kažu, lako je Barbari kad joj Darko sve plaća. Je I to tačno?

Darko meni ništa ne plaća. Nikad mi nije ništa plaćao niti se mešao u bilo šta. Jedino što on radi kad njega zovu vlasnici klubova, on me preporuči oko neke tezge. Spajao me je sa ljudima koji su me tražili. Ja sam svojim trudom stigla do toga.

Dorde David je svojevremeno prozivao Darka. Kakvo mišljenje imaš o njemu?

Mislim da tu nema neke mržnje. Uostalom, šta Đorda boli d*pe za Darka i obrnuto. To su veštačke tenzije, kao da se šatro mrze. Kao što u svakoj sveri društva imaš te momente kako neko ne voli nekog da bi se podigla tenzija, tako je i kod njih ja mislim.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Pa, i Lukas je imao svašta da kaže na Darkov račun, a ti si nosila njegove slike na telefonu.

"To su maskice gde ima lepezu preko face gde imitira Zoricu Brunclik, a na drugoj ima iskrivljenu facu, neku smešnu grimasu. Imala sam istu fazu sa Borom Drljačom. Volim i Anu Nikolić. Jako gotivim ljude koji su spečni na neki svoj nacin, imaju stil. Nisu te maske bile kao odrah divljenja, fanatizam, već isključivo kao fora, Ja nisam nisam bila lukasov fan. Išla sam mu na četiri nastupa, a jedna slika je isto bila fota, kao dok prolazi da se slikamo, Sad mi je to smešno. Kao, slikam se sa poznatima, a jasno je da si nekom morao da priđeš i zamoliš ga za sliku. I šta? Afera sa Lukasom je bila sočna priča zbog Darka jer su ranije imali neke nesporazume. Sad su dobri. Sreli smo se na snimanju emisije, normalno su stajali i pričali.

foto: Printscreen/HypeTV

Kakva si sa njegovom kumom Andreanom Cekić?

Mi se s njom čujemo svaki drugi dan. Bude perioda kada se zbog posla ili nekih obaveza ne čujemo, pa onda opet svaki dani tako u krug. Super smo svi.

foto: ATA Images

Kako gledaju tvoji roditelji na novog zeta, celu situacju?

"Njih je sve oko medija jako frustriralo, svi naslovi, priče, sve im je bilo čudno. Onda smo Darko i ja seli i objasnili im. Kad sam se spanđala sa Darkom oni nisu bili oduševljeni njim zbog raznih naslova. Kad su ga upoznali, videli su kakav je. Darko je došao na moj rođendan, stigao iz Švajcarske, iznenadio me. Ja bila frapirana, skočila i poljubila ga pred njima. Oni su se frapirali, nisu znali. Tako sam im rekla da smo u vezi. Dovedeni su pred svršen čin. Posle su me pitali da li sam sigurna, da li znam ko je, šta je, kakav je. Posle malo vremena su ga zavoleli. Njima je smetalo njegovo bahato ponašanje, istorija sa zloupotrebom supstanci, a tome što je švaler i ženskaroš nisu pridavali značaj. Svako je švaler dok ne naiđe na ženu kao ja.

foto: Printscreen/Kurir televizija

A kakva si ti?

"Możda nije zanimljivo za novine, ali ja nisam imala ni veze ni kombinacije. Ja sam kroz život imala tri ili četiri momka. Budemo, pa se raspi*kamo, pa se pomirimo i tako u krug. Ja imam čudne kriterijume.

Kako te je prihvatna svekrva?

Bila je na početku na odstojanja. To su normalne stvari. Bilo bi vestački da me je obasipala komplimentima, da me je grlila i ljubila, a ne poznajemo se. To se zaslužuje vremenom, pažnja, poštovanje. Taj odnos se gradi, zbližile smo se u međuvremenu .Branka je bila tvrd orah, ali sad je super. Ima dobru dušu. Sa Darkovim bratom sam ekstra. Sa njim imam ortački odnos. I on je bio u startu suzdržan.

foto: Filip Plavčić

Sa kojim Darkovim prijateljima sa estrade se družiš?

Najlepši utisak mi je ostavila Andreana. Znala sam da je pozitiva, radnik, veliki čovek, ai da je toliko dobra, nisam znala. Baš smo se zbližile i zgotivile.

Kakva ti je Milica Pavlović?

Njoj se divim. Ona je gospođetina. Ogroman je radnik, trudi se, ulaže u izgled i karijeru. Otkako se pojavila, nju sam volela, puna je energije. Prvi CD koji sam kupila je bio njen.

foto: Ana Paunković

Darko je blizak prijatelj i sa Tanjom Savić?

Ona je preslatka, dušica prava. Krivo mi je što su joj se desile ružne stvari sa bivšim mužem. Meni da se dese takve stvari, pa za laži bi sud radio, a vratila bih mu istom merom ako ne i duplo. Nije lepo k*kiti tamo odakle si jeo.

foto: Nemanja Nikolić

Kako ti se čini Miljana Kulić? Ona je bila zaljubljena u Darka.

"Kod nje mi je sve previše, trebalo bi da povuče ručnu, reši svoje probleme, da ohladi glavu. Uporediš je iz prvog rijalitija i sada i vidiš da joj ne prija sve ovo, ali kapiram da joj je do para. Treba da misli na sebe, ohladi se od svega... To u kakvom je stanju nije dobro, kod nje vidim vapaj za pomoć, u svakom smislu, psihičku, ljubavnu, emocionalnu, da priča sa duhovnikom, psihijatrom, svejedno. Ona se uvek vraća korenu problema a to je rijaliti. Namlatila si se para, idi troši, uživaj. Ja sam fan njenih raniji radova, ovo sad mi se ne sviđa.

foto: Printscreen/Zadruga

A kad bi ti došla na vrata, pošto je znala da uhodi ljude?

Pozvala bih je na kafu, dala bih joj cigare. Neka dođe slobodno.

Planira li se ta svadba kod vas?

Vala, ja sam lepo rekla Darku, dva puta mu nije išlo redom, odnosno veridba, brak, deca nego sve naopako, zato se i završilo sve kako jeste. Ja hoću po redu. Prvo neka svadbača ogromna, ludilo, pa će posle deca doći nared. Zasad živimo zajedno i baš nam je lepo.

Astrolozi vam svašta predviđaju, od braka i dece do razlaza.

Nijedan astrolog ne sme bez dozvole da otvara natalni karton, pogotovo ružne stvari, to dođe kao prizivanje. To je kao vestičarenje. Svaki pravi astrolog će reći da je to intimna stvar. Sledeći će od mene dobiti tužbu. Darku predviđaju smrt, kakve su to boleštine, to je prizivanje. Kad pričas o nećemu, a imaš moć i vizije, ne smeš da tako pričaš. Ne možeš loše stvari da pričaš javno, prizivaš karmu. Sa kojim pravom mi vračaš i pričaš šta će da se desi? Ja pročitam i meni se to usadi u mozak.

Kako ti se čini Stanija?

Dobra riba, svaka čast. Ima top medijski prostor, šta god da radi, uspešna je. Ne znam da li joj je cilj da bude pevačica ili ovako javna ličnost. Ne poznajem je. Poznata je, ima lovu, sama sebi je zaradila. Poštujem.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/svet

Bonus video:

02:28 ŽELIMO DETE! Lazić otvoreno o planovima za budućnost sa Barbarom