VENČANJE, PA BEBA! Darko i Barbara prave PLANOVE ZA BUDUĆNOST: Već pričaju o proširenju porodice, A OVO ĆE SAD URADITI DRUGAČIJE

Pevač Darko Lazić i njegova partnerka Barbara Bobak otkrili su da planiraju bebu! Kako su naveli, njihova ljubav cveta i uživaju u njoj.

- Naravno da planiramo dete! Ali, takve stvari se ne planiraju nešto preterano. Pričali smo o tome Barbara i ja - rekao je Darko u "Pulsu Srbije".

Lazić je naveo da će za "treću sreću" ići po redu, s obzirom da je u njegovom životu prvo "dolazilo" dete, pa brak.

- Bože zdravlja, dete ćemo malo kasnije. Ovaj put ćemo da idemo redom. O prošlosti sve najbolje, ali je budućnost bitnija - istakao je Darko.

U planu za budućnost su naravno i pesme.

- Imam jednu pesmu, skoro gotovu. Htela sam da je izbacim do turneje u Americi, ali mislim da će to biti malo kasnije jer u glavi imam razne fiks ideje. Želela sam da sve bude po mom, veliki deo teksta sam sama napisala. Treba da odem u studio da otpevam i onda ćemo da vidimo šta ćemo za spot. Do tada će 27. novembra izaći interpretacija 11 pesama - navela je Barbara.

Darko je najavio novi album i spotove.

- Pesmom "Prvo, drugo, treće leto" vratio sam vreme unazad. Pesma je na fazon Halida Bešića i vremena 90ih godina, pravi narodnjak. Posle Nove godine spremamo ceo novi album. Devet novih pesama i spotova - najavio je pevač.

