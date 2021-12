BRUTALNI NAPADI NA SARU JO: Smaraš, kobiletino! Završićeš kao Kika! JEZIVO!

Sara Jo našla se u centru skandala nakon što je odgovorila na izjavu Maje Nikolić, kada je imitirala njeno pevanje. Zbog toga je naišla na žestoke komentare i osude od strane korisnika društvenih mreža, koji su joj upućivali brutalne uvrede i poručili joj da treba da završi kao Kristina Kika Đukić, jutjuberka koja je okončala svoj život.

Sara je reagovala na Majinu izjavu da je Evrovizija unapred nameštena, te da će upravo njena mlađa koleginica pobediti. Zbog toga se snimala dok čita taj tekst, i to dok karikira Nikolićkino pevanje iz jedne emisije. To je pokrenulo lavinu negativnih komentara na Instagramu i Tviteru, a neki su otišli i malo dalje i pisali pevačici da treba da završi kao Kika.

- Bolje se ubij kao Kika. Treba i ti to da uradiš. Najbolje za sve - glasio je jedan od komentara na Tviteru.

Sara je na ove brutalne uvrede reagovala pismom na Instagramu.

- Koliko god da mi je jasno da se ne može udovoljiti svima, i dalje uspe da me iznenadi to u kolikoj meri je prisutno licemerje na društvenim mrežama. Ako se ne oglasiš i ne izraziš svoje mišljenje, nezanimljiv si i dosadni beskičmenjak. A ako se izjasniš i daš komentar o nečemu, onda si nadmena i umišljena budaletina. Ono što me najviše poražava kao čoveka je činjenica da ista stvar koja se osuđivala pre par dana, koja je bila goruća tema jer je, nažalost, imala fatalan ishod, postaje za tren oka realnost, sa kojom smo se suštinski saživeli već neko vreme - napisala je pevačica.

Ona je potom reagovala na druge uvrede koje je dobijala, uglavnom na Tviteru.

- Blamiraš se, majmunčino! Koliko smara više ova kobiletina, mrš! Tukla bih je! Mrzim te baš najviše na svetu! Koliko je dobra riba, toliko je retardirana. Koliki god sad Maja bila klovn, ova neće dostići njene slavne dane ni za tri života. Najveći retard javne scene - samo su neki od komentara na koje je Sara odgovorila sa "u to ime gratis raspevavanje".

