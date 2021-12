TERAJTE SE, BRE, U K**AC! PREŽIVELA SAM PAKAO, POMISLILA NAJGORE Karleuša iskrenija o NAJTEŽIM trenucima, a OVO PONAVLJA U SEBI

Jelena Karleuša uvek se oglašava povodom aktuelnih tema koje se događaju. Ovog puta, povod za njen apel za sve ljude koji imaju svoje teške unutrašnje borbe, bila je Kristina Kika Đukić koja je nedavno oduzela sebi život.

Pevačica je istakla kako se poistovećuju sa svima koji proživljavaju ovu vrstu bola jer je i sama bila žrtva takvog oblika nasilja kada su se u javnosti pojavile fotografije na kojima je gola. Takođe, uputila je i važnu poruku svima koji se iz bilo kog razloga osećaju loše, da to nije sramota reći i da obavezno potraže stručnu pomoć.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

"Kad je mlada Kika, poznata jutjuberka, oduzela sebi život i od kad sam napisala post na tu temu, dobila sam na hiljade i hiljade poruka devojaka i žena koje su mi pisale o svojoj depresiji i problemima. Zatim, od mnogih mladih ljudi LGBT populacije koji se bore sa mnogim problemima naše sredine, itd itd… Vidim da sam motivacija mnogima da dignu glavu i trgnu se, da budu jaki. Ali, depresija je ozbiljno stanje. Ja nisam ta koja treba da daje lekarske savete, treba vam neko ko će vam stručno pomoći jer depresija može biti izazvana i hemijskim promenama u mozgu te mora prvo da se otkrije uzrok nastanka. Ali mogu biti MOTIVATOR! Svi imamo probleme i svi se borimo kako znamo i umemo. Razlika između nas je što neki pokleknu, a neki nalaze snagu da izadju iz mraka kao pobednici. Nije sramota tražiti pomoć kad je teško. Ako te pomoći nema ili ako nije dovoljna, pomozite sami sebi . Uvek citiram moju majku koja mi je ponavljala: Jeco sine, glavu gore. Niko nije vredan nijedne tvoje suze! To je najviše govorila u periodu kad je umirala a bila primorana da posmatra strašan medijski linč nad njenom ćerkom. Preživela sam tad pakao i masovnog javnog silovanja, se**ualnog zlostavljanja na naslovnim stranama sa sve mojim golim slikama i pakao u kući zbog toga koji mi je posebno teško pao. U jednom momentu pomišijala sam na najgore i to sam saopštila Dušku (njegov odgovor neću ovde napisati ali ga nikad neću ni zaboraviti) A onda, na samom dnu mog užasa, desilo se nešto neverovatno… Probudio mi se i uključio mi se sistem za preživljavanje! Terajte se bre u k**ac svi! Izabrala sam da POSLUŠAM MAJKU, da budem jaka i da NIKO I NIŠTA NE BUDE VREDNO MOJE SUZE! Sada ja to vama govorim! GLAVU GORE BRE! NE S**I, NE BUDI P**KA, USTAJ I BORI SE! (Ponavljajte ovo u sebi neprestano) I DA… ŽIVOT JE LEP – napisala je Jelena na svom instagram profilu.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

Bonus video:

02:28 MUŠKARCI ODLEPLJUJU NA OVO! Pogledajte top 10 najvrelijih izdanja koje je ponela Karleuša