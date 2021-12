ALEKSANDRA RADOVIĆ SE STIDI PRVOG MUŽA KOJI JE PRODAO TRAFIKU I BUBNJEVE ZA NJEN 1. CD: Maja Nikolić žestoko potkačila koleginicu!

Maja Nikolić žestoko je udarila na koleginicu Aleksandru Radović u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji. Pevačica je otkrila da se njena koleginica plaši nje zbog toga što zna njenu prošlost, koju krije kao zmija noge.

- Sa Aleksandrom nikad nisam imala konflikt. Napustila je "Pinkove zvezde" jer se plaši onoga što krije o svom životu. Ona je divna umetnica i dobar pevač, ali ja sam mnogo godina ispred nje pevala, ona mi je bila prateći vokal. Znam je iz perioda kad je imala mnogo kilograma. Krije svoj prethodni život - kaže Maja i nastavlja:

- Bila je udata za mog bubnjara Džonija, kog obožavam. Međutim, toga se stidi. Taj deo života je isekla i krije ga. On je baš, baš bio zaljubljen u nju, da je za njen album prodao trafiku i bubnjeve i uložio u nju. Sve što je zaradio prodao je da bi joj pomogao oko prvog albuma. Došlo je do razlaza i onda je on pao u depresiju. Eto, ona to krije. Ona krije i da peva narodnjake, koje ja nisam pevala. Pevale smo svakog utorka i četvrtka na splavu i u klubu. To je kompleks niže vrednosti - smatra Nikolićeva.

