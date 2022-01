PRELJUBE, TUČE, SVAĐE, PORNO SNIMCI: Ovi skandali su potresali ESTRADU, bruka na sahrani, a jedan Srbija nikad neće OPROSTI

Na samom kraju smo 2021. godine, koja je po mnogo čemu bila veoma turbulentna, puna skandala i obrta, afera koje su punile novinske stupce, teških reči posle kojih se sve promenilo u životima aktera.

Skandal koji je iznenadio mnoge i oko kojeg se podigla ogromna prašina jeste vest da Đole Đogani vara svoju suprugu Vesnu Đogani i to sa čak 20 godina starijom.

foto: Marina Lopičić, Kurir Televizija

Kako je Kurir pisao, u pitanju je njihova porodična prijateljica, sa kojom su oni čak imali i višegodišnju poslovnu saradnju. Ta žena javnosti nije poznata, ali je komšije u naselju na Novom Beogradu gde Đoganijevi žive odlično poznaju.

- Oni su dugogodišnji porodični prijatelji. Viđali smo je da dolazi ovde u zgradu - ispričala je šokirana komšinica za Kurir.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Noć kada je u Paparaco lov objavio šokantan snimak, kako su komšije izjavile, iz stana Đoganijevih čula se vika i dreka, psovanje da su neki razmišljali da zovu i policiju.

Ovaj skandal, o kojem se nedeljama komentarisalo, nije uticao na brak Đoganijevih.

Skandal koji je zapalio region jeste svakako incident na nastupu Bube Korelija i Jale Brata, kada je njihovo obezbeđenje jednog mladića brutalno bacilo sa bine u publiku, a potom se i fizički obračunalo sa njim.

Jeziv snimak incidenta brzinom svetlosti preplavio je sve portale i društvene mreže, a popularni dvojac iz Bosne dožio je pravi linč, kakav do tada nije osetio na svojoj koži. Ubrzo je pokrenuta i peticija za zabranu ulaska u našu zemlju, do čega je i došlo.

1 / 8 Foto: PrintScreen

Sadik Hasanović, finalista poslednje sezone "Zvezde Granda", član je muzičke grupe "Sateliti" koja peva o klanju Srba po Bratuncu!

Mladić iz Srebrenika u ovom bendu peva već nekoliko godina, otkako je bio dečak, a osnivač istog je njegov otac Muto Hasanović koji mu je bio glavna podrška tokom takmičenja u srpskom muzičkom šouu "Zvezde Granda".

Pored šaljivih, Muto, Sadik i ostali članovi benda su snimali i ratno-hušačke pesme, između ostalog i "Ko na Božić u Kravicu dođe". Snimak na kome Sateliti uživo pevaju ovu numeru na jednoj proslavi postoji na Jutjubu, a postao je viralan i na Tviteru.

Osim nje, snimili su i jednu numeru posvećenu ratnom zločincu Oriću - "Oj Nasere, Srebrenički sine". Snimak izvođenja te pesme uživo, na jednoj proslavi, postoji na Jutjubu, a Sadik Hasanović, koji je tada još bio dečak, uživa i sa osmehom se klanja ratnom zločincu!

Hasanoviću je zabranjen ulazak u Srbiju, i vraćen je sa granice.

Marija, evo i snimka sa privatne proslave, grupa Sateliti i pesma "Ko na Božić u Kravicu dođe", da li je Sadik Hasanović dečko za klavijaturom desno? Snimak je upravo nestao sa Jutjuba, ali sam ga ja prethodno skinula! pic.twitter.com/AlkdSsb1qw — Bodljikava 🇷🇸 (@Bodljikava) June 30, 2021

Ni ova godina nije mogla bez Darka Lazića, pa je skoro svako malo punio portale svojim potezima i skandalima. Pošto je ostavio verenicu Mariju Gagić, odmah je uplovio u vezu sa koleginicom Barbarom Bobek. Međutim, ni u toj vezi mu nije sve po loju, pa je tako izbio navodno skandal kada su se potukli na jednoj proslavi punoletstva.

Oni su na proslavu u Kragujevcu došli zajedno i bili su odlično raspoloženi. Međutim, kada su krenuli kući, nastao je haos. Darko i Barbara su se pred ljudima žestoko zakačili iz samo njima znanih razloga. Jedno drugo su vređali, a u tom naboju je poletelo perje. Barbara je prva nasrnula na njega, a ni Lazić joj nije ostao dužan. Prema rečima očevica, Lazić i Barbara nastavili su da se udaraju i kad su seli u automobil, koji je pevač iz besa lupao iznutra.

Njih dvoje su demantovali bilo kakvu svađu, a trenutno su zajedno na američkoj turneji i, sudeći po objavama na društvenim mrežama, odlično se provode.

foto: Kurir

Jedan od većih skandala na estradi desio se na sahrani Marine Tucaković.

Čuvenog tekstopisca porodica sahranila juče na Novom groblju pokraj sina Miloša, a od nje su se, pored dve pevačice, oprostili i prijatelji

Najbliži su se poslednji put oprostili od voljene Marine u suzama. Sat vremena pre opela na groblje su došli Marinin sin Milan Laća Radulović, koji je bio vidno utučen, i suprug Aleksandar Radulović Futa, koji je ćutke položio cveće. Sa njima je sve vreme bila i Marinina kuma Marijana Petrović.

Senku jna Marininu sahranu bacio je navodno incident kada je Marinin sin Laća Radulović navodno rekao Ceci, Saši i Milanu da ne prilaze grobu, kada je sahrana završena, zbog čega su mnogi navodno ostali u šoku.

Milan Laća Radulović, kao što je i najavio, progovorio o incidentu na sahrani svoje majke Marine Tucaković, kada je navodno, od Cece Ražnatović, Saše Matića i Milana Kalinića zahtevao da ne prilaze grobu.

- Stvar je bila jako jednostavna: odredili smo krug najužih, koji će biti u kapeli, a pre toga su ljudi dolazili da izjavljuju saučešće. I njih smo zamolili da poštuju pravila - da nema rukovanja i ljubljenja, da nema ljubljenja kovčega i ostalog. Imali smo, naravno, i obezbeđenje koje je njima to govorilo, i to su sve ljudi poslušali. U jednom trenutku, pojavio se sveštenik, tu smo zatvorili kapelu i u zatvorenom krugu smo održali opelo - rekao je Milan.

00:13 KOMEMORACIJA MARINI TUCAKOVIĆ: Laća u žurbi uleteo u Skupštinu grada

- Posle toga kreće povorka i sam pokop, zapravo, još dok nije sam proces završen, ja sam se pojavio pred okupljenom masom od par ljudi, nije bilo puno ljudi, i zamolio sam ih samo da ostave cveće, i da se približe grobu, naravno, i da se oproste od Marine u trenutku kada se završi cela ceremonija. I to je bilo to. Te priče o nekom skandalu na sahrani, nisam uopšte ni čitao, čitao sam samo ono što su mi neki ljudi slali. Onda sam se u jednom trenutku oglasio preko Tvitera, zbog mojih prijatelja, koji su meni to slali, da oni ne bi imali stres i da se oni ne bi nervirali i da ja ne bi doživljavao neki stres i nervozu, koja mi tu ne treba. Mislim, Bože moj sad - otkrio je Laća.

foto: Kurir, Ana Paunković, Stefan Stojanović

Drame u životu pevačice Tanje Savić nikada ne manjka. Naime, od kada je njen još zakoniti suprug Dušan Jovančević saznao da je uplovila u vezu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, Jovančević je rešio da se sa svojom ženom i njenim ljubavnikom obračuna putem medija.

Međutim, kako je istakao, navodno planira da to učini i lično. Mladom političaru je navodno zapretio, te poručio da bi mu se uskoro „nešto moglo desiti“, a onda opleo najstrašnije po Tanji.

- Kakav ti je ukus dok se ljubiš sa mojom ženom kojoj sam u usta svr*avao? - samo je deo ogavnih pitanja koja je Dušan postavio Tanjinom emotivnom partneru putem medija.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Rojters, Nebojša Mandić

Međutim, Draško je, kao svaki pravi muškarac, stao u odbranu žene koju voli i poručio joj da se ne sekira. Blizak prijatelj Stanivukovićevog prijatelja je ispričao da Draška Dušanove reči i pretnje nisu uplašile, naprotiv, prenosi Alo.

- Njemu je smešno ponašanje muškarca koji je ostavljen i koji to ne može da prihvati. Takođe, te ružne reči na račun žene su neoprostive. O pretnjama da ne govorimo. Koji to muškarac preti? Kakav je to čovek pre svega? - pita se blizak prijatelj gradonačelnika Banjaluke, koji ističe da Draška ništa ne može da otera od Tanje.

Godina u kojoj Aca Lukas nije među aferama nije neka godina. Tako je u ovoj, u kojoj je objavio i svoju biografiju, gde je razotkrio celi svoj život, a i kolege, ušao u sukob sa donedavnom koleginicom i saradnicom Jovanom Selakov.

Kao bomba odjeknula je vest o prekidu saradnje između dugogodišnjih prijatelja Ace Lukasa i Ivane Selakov i povlačenje spota za njihov poslednji duet "Svatovi" s Jutjuba.

Najpre je pevačica optužila kolegu da ju je materijalno i moralno prevario, dok je njegov producent Saša Mirković rekao da im je Ivana ostala dužna čak 21.000 evra. Aca je u prvi mah ćutao, ali se ekskluzivno oglasio za Kurir.

- Bio sam šokiran kad sam sve saznao. Toliko uspešnih stvari smo napravili do sada. Nisam hteo da komentarišem, a inače sve što smo se dogovarali o ovom duetu je bilo da ga otpevamo zajedno. To je moja stara pesma, sa mog prvog albuma. Došli su ona i njen suprug, veliki menadžer i producent Peđa, takozvani muž od pevačice, koji je zvanično njen nosač kofera, i rekli su da će oni i njihovi ljudi uraditi aranžman za tu pesmu. S njima se nisam dogovarao ništa više. Tako je bilo i s prošlim duetima. Ja sam joj bio od pomoći kao velika zvezda, ona je bila samo moj prateći vokal. To je sve funkcionisalo. Sad priča da je ona sve finansirala, a da me je pitala da i ja u tome učestvujem, ja bih to odbio, jer meni ni za ku*ac u životu nije potrebna Ivana Selakov. Tako da je to do sada funkcionisalo na obostranu korist.

Ivana je na svom Instagramu napisala da da ju je Aca prevario moralno i materijalno.

Ivana Selakov je na svom Instagramu uputila brutalnu poruku Lukasu i njegovom timu i tvrdila da je oštećena.

"Svi vi koji pratite moj rad godinama znate koliko rada i energije ulažem u svaku pesmu i koliko se trudim da idem srcem i da pružim najbolje vama kao publici. Nažalost, juče sam kao pevač prevarena moralno i materijalno od strane duet-saradnika na pesmi "Svatovi". Cela ideja projekta je bila moja kao i uloženi trud oko realizacije pesme i pravo od autora na novu verziju. Zbog velike neprofesionalnosti druge strane, spot se u ovakvom obliku povlači sa Jutjuba, ali uskoro ću vam pružiti novu verziju ove prelepe pesme. Hvala što ste uz mene sve ove godine! Voli vas Ivana", napisala je pevačica u svojoj objavi.

foto: Kurir Televizija

Godina ne može da prođe ni bez porno skandala. Ovaj put je glavni akter bila pevačica Tea Tairović. U javnost je isplivao njen eksplicitni snimak i fotografije, koje su sve ostavile bez teksta, a u sve je bila umešana i jedna njena starija koleginica.

Na pornografskim fotografijama mlada Tea je u raznim životnim fazama i u različitim seksualnim pozama. Tako je na jednoj fotografiji možemo videti s plavom kosom i bez estetskih intervencija koje je u međuvremenu uradila na svom licu.

Najviše pažnje privukle su njene fotke iz biblioteke, na kojima glumi seksi učiteljicu s naočarima, u uskom bodiju i s knjigom u ruci. Ove fotografije nisu bile dostupne javnosti do pre nekoliko dana, kad su se i pojavile na jednom popularnom pornografskom sajtu za odrasle, na kom su odmah po objavljivanju postale jedne od najgledanijih.

foto: KurirTV, Printscreen

Po estradnim kuloarima kolaju priče da je u čitavu ovu aferu umešana i jedna popularna pevačica sa svojim menadžerom, a koja ne može da sakrije bes i ljubomoru zbog uspeha Teine pesme "Hajde".

Prema tim informacijama, ona je preko svojih veza uspela da dođe do eksplicitnog snimka i fotografija i pusti ih u etar kako bi napakostila mlađoj koleginici. A kako bi osveta bila potpuna, ona je zahtevala i da se na svakoj fotografiji napiše: "Tea Tairović, srpska pevačica".

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

