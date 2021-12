TANJIN BIVŠI NIKAD OŠTRIJI: Nisam dao Tanji da se druži sa d*oljom kao što je Narcisa iz Beča!

Dušan Jovančević, koji već godinu i po dana ratuje sa svojom još uvek zakonitom suprugom Tanjom Savić, iznervirao se kada je čuo da ga Narcisa iz Beča, koju je označio kao pevačicinu lezbo partnerku, javno nazvala ljubomornim čovekom i optužila ga da širi laži.

foto: Damir Dervišagić, Profimedia

Ona je za Kurir naglasila da se svojevremeno ljubila i mazila sa Savićkom, ali da seksa nije bilo. Ona tvrdi da Tanja nije lezbijka, kao ni ona, ali da su obe želele da probaju poljubac s istim polom.

Jovančević tvrdi da je sve istina što je ispričao za njen i Tanjin odnos i njihovu navodnu lezbo vezu, a sada se preko Kurira obratio Narcisi, za koju nema lepe reči.

- Nisam ljubomorna osoba. Ja ne znam kakav je to osećaj. Ako sam ti ličio na ljubomornu osobu kada si me upoznala, pogrešila si. Tad nisam dozvolio da se moja žena druži sa, izvini, droljama kao što si ti - rekao je Dušan pa nastavio: - A Tanji svaka čast, njoj tek skidam kapu kad je mogla s tobom da se ljubi i mazi, kao što si rekla. Krpa našla zakrpu! Odvratna si. Iskreno, ja ti ni orah iz ruke ne bih uzeo. Čak bih tvoju sliku držao na bombonama kao upozorenje deci da ne diraju - završio je Jovančević.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Podsetimo, Narcisa se javila našoj redakciji navodeći da je bila u šoku kada je pročitala za šta je optužuje Tanjin muž.

- Ne mogu da verujem da je taj čovek toliko nisko pao da otkriva takve stvari o majci svoje dece i još pominje moje ime. Od tada je prošlo deset godina. Želim da kažem da to nije bila nikakva lezbo afera, kao što je on rekao da smo bile gole u krevetu, već samo poljubac i maženje. Ne smatram da je to toliko loše kada se dve žene poljube. To je bilo pre nego što se udala. Došla sam prvi put na njen nastup i ona me je posmatrala celo veče. Smeškala se dok nisam sela pored nje. Upoznale smo se, zezale, smejale, sve je bilo normalno, bez nekog preteranog muvanja. Bile smo obe mlade i lude. Ja nisam imala nikada želju da imam nešto sa ženama, ali mislim da ona jeste, u smislu da proba, kao skoro svaka druga žena. Mislim da je želela samo da vidi kako je to ljubiti se sa ženom - rekla je ona i pomenula kako je upoznala Dušana:

- Veoma mi je ružno sa njegove strane, zapravo odvratno mi je. Jednom prilikom kada je ona gostovala u Beču, upoznala sam Dušana. Jako je ljubomoran. Jedva smo uspele da se pozdravimo. Spasla se od njega. Toliko od mene - zaključila je ona. Tanja nije odgovarala na naše pozive.

foto: ATA Images, Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Kurir.rs/Lj.S.

