UMORNA SAM OD JAVNOG ŽIVOTA! Emotivna ISPOVEST Vesne Zmijanac: Da sam kikiriki prodavala, isto bih PARA IMALA kao sada!

Pevačica Vesna Zmijanac priznaje da je mir i beg od stvarnosti pronašla na imanju na Bukulji. Kako ne voli često da se pojavljuje u medijima, ona otkriva da posle pola veka rada jedino i dalje ima želju za pesmom kada je javni život u pitanju.

foto: Ivan Stanivukovic Zeka

- Umorila sam se od javnog života. Ovaj posao dugo radim i sasvim je normalno da želim da se povučem. Jedino što me i dalje drži je pesma, volim da pevam isto kao i pre pola veka kada sam počinjala. Sve ostalo mi stvara napor. Sa druge strane, kada god želim da pobegnem od javnog života, Bukulja je mesto gde pronalazim mir. To je moja jedina kuća, tačnije dom. Sve ostalo su biznis centri kroz koje protrčim. Kada imate kuću, a pogotovo imanje oko nje, vi uvek imate posla. Ponekad sam u stanju da ne stanem od jutra do večeri, dok sve ne pozavršavam: od cveća, bašte, kuvanja i čuvanja dece koja tamo uživaju - poručuje Vesna za “Blic“ i otkriva da je do sada zaradila onoliko koliko je njoj dovoljno.

- Često me pitaju za moje nekretnine. Volim da se našalim na svoj račun i da poručim “više ih ni ne brojim“. U svakom slučaju imam dvoljno za sebe. Važno mi je bilo da mi dete bude zdravo, školovano, da ne duva tamo gde živimo i da se lepo i zdravo pojede i popije sa prijateljima i porodicom. Sve ostalo dođe nekako samo. Nakon pola radnog veka i da sam prodavala kiriki i semenke, isto toliko bih imala, kao i sada - šaljivo odgovara folk zvezda.

Pevačicina ćerka Nikolija dobila je sa suprugom Reljom Popovićem dve ćerke. Prvoj su izabrali ime Rea, dok za drugu ćerku i dalje kriju kako se zove.

remetim ono što je savršeno. Odlično se snalazi i bez mojih saveta. Danas je sve drugačije oko vaspitavanja dece. I sve ono što bih imala da kažem, ne bi važilo kao nekada - smatra Vesna koja će Novu godinu dočekati radno na Zlatiboru, a tamo je već uveliko kako bi se odmorila.

foto: Ivan Stanivukovic Zeka

- Božić i Badnje veče takođe ću provesti radno. Čekaju me Podgorica i Nikšić, a nakon toga ćemo slaviti kod kuće sa svojom porodicom - zaključuje Vesna, za koju se priča da je bila fatalna žena na području bivše Juge.

- Možda su moje kolege u pravu kada kažu da sam bila strah i trepet u bivšoj Jugoslaviji. Ono što sigurno znam, jeste da su se momci utrkivali kako bi me fascinirali- ističe Zmijančeva.

Kurir.rs/S.M./Blic

