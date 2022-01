NIKOLA ROKVIĆ ĆE SE ZAMONAŠITI?! Supruga Bojana ga u svemu PODRŽAVA, a evo šta prvo treba da uradi za PORODICU

Pevač Nikola Rokvić otvorio je dušu i prvi put od očeve smrti progovorio o odnosu sa slavnim ocem Marinkom Rokvićem. Sve ono o čemu je porodica Rokvić ćutala u tajnosti Nikola je izneo u emotivnoj ispovesti koja nikog nije ostavila ravnodušnim.

- Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno vuklo. I ja to potpuno mogu da razumem. To je bogatstvo koje duša može da oseti samo na takvom mestu. I kad dobijemo tu blagodat, taj blagoslov od molitve ili posta, to je nemerljivo s bilo kakvim ovozemaljskim životom, tako da ja mogu da razumem šta je njega vuklo. On je stvarno u jednom trenutku duboko ušao u veru, okružio se ljudima koji su u tome. Ali kasnije shvatio da je najbolje što čovek može da uradi implementirati taj duhovni život u ovaj koji živimo, uspeo je da nađe neku sredinu da živi zdravim duhovnim životom, a da nije monaški, koji je teško živeti - opisala je Bojana u emisiji "Dok anđeli spavaju", voditeljke Marine Rajević Savić.

foto: Printskrin/Instagram

Pevač je potvrdio supruginu priču.

- Pa jeste, bio sam malo naporan porodici tada. To je ta prva moja spoznaja duhovnosti, svaka tema je bila vezana za duhovnost, hteo sam svima da prenesem to kako sam ja goreo u veri, ali ne može to tako. Ja sam čovek koji ima porodicu, ima decu i moja kelija je moja porodica. Tako živim i pokušavam da nađem taj neki uzani put, porodični, a što se tiče monaštva, možda jednog dana kad izvedem decu na pravi put. Moja Bojana je veliki čovek, veliki prijatelj, ona je jako uticala na moj život, naravno, svaka žena utiče na život muškarca, ali ona je nadogradila tu neku empatiju, ljudskost... Tri u jednoj i žena i sestra i drug. To je Marinkova pesma. Ona je videla tu moju želju i ljubav da je rekla: "Nikola, ti ako budeš želeo da kreneš tim putem, daću ti blagoslov".

Nikola je otkrio kako nije bilo lako krenuti očevim stopama i graditi svoj put, te da je tek sada, kad njega više nema, prestao da se dokazuje jer je osetio da bolje peva.

- Imam osećaj da otkako je on otišao, nekako bolje i pevam. Ja sam se non-stop nešto dokazivao. Teško je imati takvu zvezdu pored sebe i takvu karijeru, a pokušavati da izgradiš neki svoj put, da dosegnem do tih njegovih visina. Sad kad je otišao, nemam više neku potrebu da se dokazujem, kao da mi je sada dao, da mi je ostavio neko dodatno znanje. Imam neki osećaj, kao da, otkako je on otišao, bolje i pevam. Kao da mi je ostavio to nešto što roditelj ostavlja deci. Marko kaže svetlost. Dosta stvari nam je rekao. Više sam nego radostan kako je sve sagledao i kako je radio - rekao je pevač.

- Gubitak voljene osobe, ako spoznamo iz pravog ugla, ali to je jedan blagoslov, pogotovo ako je to na način kako je moj otac otišao. On nas je učio kako da i u najtežim situacijama budemo ljudi i kako da budemo dostojanstveni. Naravno da nam je bilo svima teško kad je tata otišao, ali to je normalno. Najteže je svakako bilo majci. Ona se odrekla karijere da bi se posvetila svima nama. Mnogo sam joj zahvalan na svemu - rekao je Nikola.

foto: Ana Paunković

kurir.rs/s.telegraf

