POKOJNA DIVNA PRIČALA O DUŠKOVOM ŠVALERISANJU, JK TAD BRANILA MUŽA: Evo šta je Jelenina majka svojevremeno govorila o zetu! VIDEO

Nakon saznanja Kurira da je pevačica Jelena Karleuša prijavila svog zakonitog supruga Duška Tošića za nasilje u porodici, velika pažnja javnosti usmerena je ka odnosu popularnog para.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

I dok se svi pitaju šta je bio motiv da Duško, navodno, udari Jelenu na Božić pred rodbinom, na društvenim mrežama ponovo je aktuelan snimak na kom Jelenina pokojna majka Divna priča o tome koliki je Tošić švaler.

foto: Damir Dervišagić

Divna je tada bila u rijalitiju "Akademija debelih", gde je u razgovoru sa pevačicom Zoricom Marković, pričala o neverstvu u ćerkinom braku.

"Znaš, Duško je švaleraj neviđeni. Boli me uvo, samo neka je ona meni živa i zdrava. Pogotovo mi se sviđa ovaj deo "bogati Amerikanac", odgovorila je tada Divna Markovićevoj koja joj je prenela reči vidovnjaka kako će se Jelena razvesti i udati za bogatog Amerikanca, kom će roditi ćerku.

Međutim, Jelena je tad optužila televiziju na kojoj se emitovao rijaliti da su sve montirali s namerom da joj napakoste.

"Navodne izjave moje majke u vezi sa mojim suprugom, udajom za Amerikanca, itd. su najobičnija IZMIŠLJOTINA. Tako nešto nigde NIJE emitovano" - pisala je JK, a tad je tv Pink objavila saopštenje:

- Divna Karleuša je izjavila ono što je postalo dostupno medijima. To je delimično emitovano prekjuče, a sinoć su gledaoci imali priliku da vide nastavak razgovora između Divne i Zorice Marković, u kome se čula i sporna rečenica o Tošiću – stajalo je u saopštenju pres službe televizije "Pink".

foto: Ana Paunković

"Svako ko pogleda sporni snimak gde moja majka priča o Dušku videće da je pilog zlonamerno izmontiran, nedostaju delovi i sve je nelogično" - pisala je Karleuša tada.

Podsetimo, prema saznanjima Kurira od izvora bliskom paru, kap koja je prelila čašu i koja je dovela do haosa bila je kada je pevačica saznala da je njen suprug uoči Nove godine bio u Turskoj sa javnosti nepoznatom devojkom. Ona mu je to stavila do znanja, nakon čega je izbio kurcšlus u njihovom domu u Lisičijem potoku.

