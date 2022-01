NOVI POTEZI JELENE KARLEUŠE I DUŠKA TOŠIĆA! Ovo mnogo govori o njihovom odnosu, a dešavalo se ČESTO TOKOM BRAKA! (FOTO)

Nakon saznanja Kurira da je pevačica Jelena Karleuša prijavila svog zakonitog supruga Duška Tošića za nasilje u porodici, velika pažnja javnosti usmerena je ka odnosu popularnog para.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Na mesto okršaja, u njihov dom, došla je policijska patrola koja je ustanovila da je Tošić, navodno, najpre pljunuo Jelenu, a zatim je ošamario toliko jako da ima posekotinu na licu. Odmah nakon izjave nadležnim organima, Duško je dobio zabranu prilaska supruzi u trajanju od 48 sati.

Međutim, jedan postupak Jelene Karleuša iznenadio je mnoge. Naime, nakon drame u njihovoj kući mnogi su primetili da pevačica ne prati svog supruga Duška Tošića na društvenoj mreži Instagram, kao ni on nju.

foto: Printskrin/Instagram

Na društvenoj mreži Instagram nakon incidenta supružnici ne prate jedno drugo, što možete videti iz priloženih fotografija, međutim, ono što je činjenica u njihovom odnosu jese da često dolazi do toga da jedno drugo zaprate, pa otprate i tako u krug.

foto: Printskrin/Instagram

Da li ova njihova navika ima veze sa tim u kakvim su odnosima, ne može se tek tako zaključiti, mada je sigurno da to ponašanje dodatno podgreva sumnju da kad su u dobrim odnosima, oni se prate, a kada nisu, onda se otprate.

Podsetimo, na mesto jučerašnjeg okršaja došla je plicijska patrola koja je ustanovila da je Tošić, navodno, najpre pljunuo Jelenu, a zatim je ošamario toliko jako da joj je posekao lice. Da se napad tako odigrao potvrdilo je i dvoje svedoka, članova porodice - Jelenin brat Marko i njena tetka Danijela, sestra majke Divne.

foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković

Podsetimo, prema saznanjima Kurira od izvora bliskom paru, kap koja je prelila čašu i koja je dovela do haosa bila je kada je pevačica saznala da je njen suprug uoči Nove godine bio u Turskoj sa javnosti nepoznatom devojkom. Ona mu je to stavila do znanja, nakon čega je izbio kurcšlus u njihovom domu u Lisičijem potoku.

