ŠIROKO! ĐEDOVIĆ KUPIO STAN NA ZVEZDARI, komšija mu Velja Nevolja, zadrugar se skućio pre ulaska u rijaliti

Marko Đedović, učesnik rijalitija "Zadruga" pre ulaska u šou obezbedio je sebi krov nad glavom i to u kraju gde Veljko Belivuk ima stan na Zvezdari.

Aktuelni stanovnik Pinkove "Bele kuće" pazario je luksuznu nekretninu od oko devedest kvadrata. Za novi životni prostor Đedović je iskeširao oko 200.000 evra. Ali to nije sve. On je uložio dodatni kapital u opremanje stana. Prema rečima našeg sagovornika Marko je angažovao agenciju za sređivanje doma, pa će po povratku us poljni svet da uživa u svojoj oazi mira.

- Marko tačno zna zbog čega je ušao u rijaliti. Sebi je obezbedio krov nad glavom. Komšija mu je Veljko Belivuk i on to zna, ali mu to nije smetalo. Njega samo zanimaju rijaliti šou programi i da uživa u životu. Tako i živi - priča za Kurir Đedovićev blizak prijatelj koji nije želeo da otkrivamo njegov identitet u javnosti.

Lj.S.

