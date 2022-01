DŽEJ I SINAN SU SE UNIŠTILI DROGOM, A JA SAM SVE SPISKAO NA KOCKU! Ljuba Aličić priznao kako sada živi i na šta troši NOVAC!

Pevač Ljuba Aličić priznao je da slobodno vreme najčešće provodi sa porodicom kod kuće, te da sada novac najviše troši na račune, s obzirom da ima tri kuće u rodnom Šapcu.

- Smanjio sam tezge zbog korone, nema više posla kao pre, a najgore je što rashodi samo rastu! Narod ne zove, ne pravi veselja, valjda su svi utučeni zbog ove situacije i povukli su se u mišje rupe. Ranije se pevalo, nismo znali šta ćemo s parama od tezgi. Odradiš jednu tezgu, svadbu i miran si s parama mesec dana. Trošili smo mnogo, isto i moje kolege. Najviše smo para ostavljali u kafanama i kockarnicama. Da me neko ne shvati pogrešno, nisam ja bio zavisnik od kocke, nego smo samo voleli da odemo i okušamo sreću. Radilo se, imalo se i to nam je bio izduvni ventil. Mnogi na estradi se kockaju, ali neće svako da kaže to za novine. Dok sam imao najviše para, trebalo je da ulažem u nekretnine, to se uvek isplati i to je mogla da mi bude penzija - kaže Aličić za Republika.rs, pa dodaje da je koronavirus zaslužan za to što svuda vlada nemaština:

Aličić kaže da je više puta bio u društvu ljudi koji su pred njim uzimali droge, mahom kokain, ali da ga to nikada nije privlačilo.

- Sinan i Džej su sami sebe uništili drogom, ali ko im je kriv što su voleli poroke. Ja sam toga imao ispred sebe mnogo puta, pa nisam probao. Hteo sam normalan život, a oni samo droga i droga! Njih više nema, a i kad su imali šanse da se izvuku i počnu normalno da žive, bez poroka, nisu ih iskoristili. Nastavljali su po starom. Pa ja ne bih mogao jednu pesmu da otpevam kad bih se tako zapustio! Šteta je kad čovek neće samom sebi da pomogne. Droga je zlo, to ne treba nikome - kaže pevač.

- U poslednje vreme samo sedim kod kuće i plaćam račune. Potroši se tako štek, imam tri kuće Šapcu, treba namiriti sve te režije. U jednoj je sin, ovamo smo mi, treću održavamo. Treba para za sve to, a slabo se radi. Šta će da radi onaj ko nema, da mu nisam u koži.

Zbog muzike sam se ispisao iz škole

Ljuba je jednom prilikom ispričao da je muziku toliko voleo još odmalena da je napustio školu da bi počeo da tezgari.

- Zbog muzike sam napustio peti razred. Otac je želeo da završim školu, ja sam bio siguran u sebe da moram da radim taj posao i bio sam siguran da moram nešto da napravim u životu. Jednostavno sam slušao sebe i ne kajem se. Na kraju se ispostavilo da nisam pogrešio. Srećan sam čovek, imam sinove, unuke, svi me poštuju i stekao sam dovoljno za sebe i najbliže. Radio sam prvo samo za bakšiš, s vremenom sam posle godinu, dve dobijao i platu. Mene je narod mnogo voleo kao klinca, ali i kasnije, što mi je otvorilo mnoga vrata. Kasnije su već svi znali ko je Ljuba Aličić - prisetio se pevač.

