JAŠAR ZNA JELENU KARLEUŠU OD NJENOG DETINJSTVA: Pevač je učinio VELIKU STVAR, bio je drug pokojne Divne, a JK mu je SVIRALA

Pevač Jašar Ahmedovski bio je veliki prijatelj pokojne Divne Karleuše, a Jelena Karleuša dobro pamti jednu u kojoj je baš ovaj pevač bio gost u njihovoj porodičnoj kući.

Kako je jednom prilikom otkrila, pevačica Jelena Karleuša je od Jašara dobila svoj prvi bakšiš, a pevač je otkrio o čemu je reč. Očigledno se i on dobro seća ovih detalja iz prošlosti.

foto: Nemanja Nikolić

"Meni je jako drago što je ona to rekla, ja ne volim da pričam o tim stvarima zaista. Eto, pošto je ona sama to rekla, drago mi je da se setila tog trenutka i tog događaja. Ja sam sa njenom majkom bio zaista dobar drug i prijatelj, družili smo se svaki dan kad sam slobodan i nisam na turneji. Ona je radila u "Radio Beogradu", bili smo jako dobri prijatelji. Odlazio sam kod njih kući, ona je tada bila mala, imala je 10 do 12 godina otprilike. Išla je tada u muzičku školu i svirala mi je jednu moju pesmu koja je u to vreme bila hit "Jagnje moje malo". Svirala je foršpil i eto, ja sam joj da kupi čokoladicu", objasnio je pevač.

Jelena ima veliko poštovanje prema Jašaru, a evo kako je ona ranije govorila o situaciji gde joj je pevač dao prvi honorar.

"Ovaj kralj od čoveka mi je dao 500 maraka tada! U tom momentu plata moje mame je bila dve marke i jako smo teško živele! Tako da je moj prvi muzički honorar bio sa 10 godina, za sviranje pesme "Jagnje moje malo"", napisala je Jelena na društvenim mrežama jednom prilikom.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs

