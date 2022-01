KARLEUŠA I CECA SU NAJVEĆI DŽEKOVI, A NEKI IMAJU ZMIJU U DŽEPU: Među estradnjacima ima onih koji troše brdo love, a ONI su STIPSE!

UZMAJU KUSUR DO DINARA

Estradnjaci su puni para a neki kusur uzimaju do dinara, dok neki čašćavaju sve redom.

Pevači naše estrade puni su para, ali neki od njih su velike stipse i kusur uzimaju do poslednjeg dinara. Baš to se priča za Lepu Brenu, za koju kažu da "ima zmiju u džepu". Kažu da je jednom porodicu povela na odmor na Maldive ali da je svako od njih platio svoj deo. Govore i to da ona navodno večeru plati petsto evra, a ostavi samo pola evra bakšiša.

Takođe, jedna devojka je svedočila i da je bila u frizerskom salonu i očima gledala kako je pevačica uzela kusur do poslednjeg dinara.

Ako je suditi po rečima Lepog Miće, u istu kategoriju spada i Miloš Bojanić.

foto: Damir Dervišagić

"Bio sam sa prijateljima gost kod njega u Baošićima. Sećam se da su tu bili i Viki Miljković i njen muž Dragan Tašković Taške. Miloš je otišao da roni, vratio se tek posle nekoliko sati, dok smo mi sedeli s njegovom ženom Brankom. Kaže mi drugar: "Sad će sigurno da donese svežu ribu, pršutu, sir..." A on nas je poslužio pilećim paprikašem na 40 stepeni! Sećam se njegove rečenice tada: "Nema ništa bolje od kašike!", kazao je pevač 2019. godine.

S druge strane, najveći džek bio je Džej Ramadanovski i ne postoji osoba sa estrade koja može da tvrdi drugačije. U istu kategoriju spadaju i Ceca Ražnatović ali i njena ljuta rivalka Jelena Karleuša.

foto: Printscreen/Pink

Dok Ceca svojim kolegama ustupa svoj muzički studio da bez ikakve nadoknade snimaju pesme, Karleuša svoju skupocenu garderobu deli spremačicama, a prijatelje i njihovu decu obasipa skupocenim poklonima.

Međutim, ono što je sigurno jeste da su svi ljudi sa naše estade uradili mnogo humanitarnih koncerata i učestvovali tamo gde su najpotrebniji.

Podsetimo, Jelena Karleuša je i koncert za doček Nove godine radila besplatno, kao poklon svom rodnom gradu.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Informer

