SEVE NEĆE NIŠTA SA MALIM KEBOM: Izbrisala sve što je veže sa Igorom, pa čak i na svoju štetu

Pevačica Severina Vučković 2019. godine objavila pesmu "Kuma" u kojoj je prvi put objavila snimke sa venčanja nje i bivšeg supruga Igora Kojića.

Međutim, kako se par prošle godine razveo, pevačica po svemu sudeći pokušava da se potpuno odrekne svoje prošlosti, pa je "sporan" video na svom Jutjub kanalu praktično sakrila.

Naime, Seve je iskoristila opciju "unlisted" na ovoj platformi, te nije potpuno izbrisala snimak na kom pleše i ljubi se na romantičnom venčanju sa bivšim suprugom, ali ga u pretrazi nije moguće naći. Pošto su mnoge stranice objaviljivale tada njen spot, nije ga nemoguće naći, ali ako ste "guglali" ovih dana "Kumu", mogli ste da naiđete samo na spot iz studija.

Ono što je zanimljivo, jeste da se u tom spotu prepoznaje ljubav koju su Seve i Igor gajili jedan prema drugom, pa se u kadrovima pojavljuju njihovi poljupci, razmenjivanje nežnosti i ples.

Takođe, pevačica se u jednom od momenata pojavljuje i sa bivšim svekrom Draganom Kojićem Kebom, dok folker danas ne želi ni ime u medijima da joj spomene.

Kada je objavila pesmu "Kuma", Vučkovićeva je bila puna utisaka, pa je svoj tadašnji album komentarisala sa puno ljubavi, rekavši da joj je na albumu svaka pesma hit, ali da joj je favorit "Kuma". To više definitivno nije slučaj, s obzirom na to da je pevačica imala buran razvod sa Igorom, o kome se on nijednom nije oglasio u javnosti.

