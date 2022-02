ĐANI OTKRIO DA MU DROGE NISU STRANE: Uzmem cim jedan, drugi, treći, a kad me opalilo, moram sam da se pridržavam ŠOKANTNA ISPOVEST

Radiša Trajković Đani, estradni umetnik, bio je gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji. Tom prilikom je pevač otkrio da je u mladosti probao sve droge i naglasio da to ne bi ponovio.

Pevač je istakao da mu je starija koleginica prvi put dala drogu i da ga je od toga, kako tvrdi, uhvatila paranoja.

- Samo nisam spavao sam muškarcem, sve sam probao. Bilo je sve u mladosti, nikakav osećaj. Jedna koleginica starija je imala i ja rekao "ne mogu, ne bih da umrem", a oni "ne umire se od toga". Ja probam, smirim se i uhvati me neka paranoja i nikad više u životu - rekao je Đani u Sceniranju na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Pevač se potom osvrnuo na iskustvo sa travom koje ga je duboko uzdrmalo i istakao da se zbog nje osećao potpuno drugačije.

- Jedanput sam zapalio travu. To je nešto najgore što sam uradio u životu. To sam se zezao sa nekim klincem. Video sam da nešto mota i samo duva. Tu sam mu rekao: "Šta bre to radiš mali", na šta je on odgovorio: "Smiri se matori, mnogo si nervozan, probaj malo da se smiraš". Ja tu uzmem cim jedan, drugi, treći, kad me je opalilo u glavu uhvatio sam se za stranicu od auta i mislio sam da ću ispasti na auto-put. To je bio pakao od života, sad i nikad više - rekao je Đani.

Kurir.rs

