ĐANI PRIZNAO DA POZNAJE VELJKA BELIVUKA: Pevač otkrio za Kurir TV ŠOK DETALJE poznanstva s vođom kriminalnog klana

Estrandi umetnik, Radiša Trajković Đani pored toga što je jedan od najpoznatijih i najtraženijih pevača kod nas, on je i veliki fan fudbalskog kluba Partizan.

U emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji pevač je ispričao kako je potekla ljubav prema klubu ali i otkrio detalje svog poznanstva sa Veljkom Belivukom.

Kaže da mu je ljubav prema Partizanu usadio otac koji je takođe bio vatren fan.

- U mojoj kući svi navijaju za Partizan, sem moje supruge Slađe. Moj sin je takođe veliki fan Partizana. Volim da navijam, i sa svim sportistima sam super. I sa Zvezdom, Partizanom i Radom - rekao je Đani.

Ispričao je i da je pevao na slavljima većine naših sportista poput Dekija Stankovića i Kolarova, a otkrio je i da poznaje Veljka Belivuka, nekadašnjeg vođe navijača Partizana, grupe "Principi", za kog kaže da je bio redovan gost na njegovim nastupima.

- Sve ih poznajem, dolazili su i po klubovima gde sam ja pevao. Ja sam šmekerski sa svima njima bio, uvek sam gledao da "zapalim". Nisam glumio budalu da ne dobijem dlanove bezveze - ispričao je Đani u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Priznaje i da je par puta imao zbog njih nezgodne situacije na nastupu.

- Ako nešto mrzim to je nasilje. Zatekao sam se par puta. Ti klinci su malo pokvareni danas. Razbijaju čaše, prosipaju piće, njih upozore par puta i posle se čude što ih prebije obezbeđenje. Gledam svoj sto, pijem svoje piće i to je to. Nisam nikada imao problem sa navijačima, slabo sam i pevao za njih. Uglavnom su dolazili na moje nastupe oni. Ja ne volim to nasilje, ali to su njihovi životi. Bukvalno sam fer prema svima. Ako me neko zamoli da otpevam još neku pesmu više, ja to uradim - kaže Đani.

