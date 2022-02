DEJAN SE VRAĆA U VETERNIK Od Dalile mu ne treba ništa, evo šta kaže o deci koju nikad nije imao sa bivšom ženom! TO MU JE NAJDRAŽE

Dejan Dragojević se dotakao svog trenutnog odnosa sa bivšom suprugom, Dalilom Dragojević.

- Ni u kakvim odnosima! Meni je to sve bilo čudno na početku. Dao sam joj drugu šansu, mislio sam da to zaslužuje, mislio sam da je ono što smo pravili i gradili pet godina vredno toga. Onog trenutka kada se njihov odnos završio, kada sam je video ponovo uplakanu, da je počela da gubi sebe, nekako se svim tim meni približila i načela me, ali je pokazala da je to sve bila laž i manipulacija. Malo mi je falilo da se ponovo pokrenem, ali sam onda priznao sam sebi istinu. To je surova realnost, da sam ja kao neka krpa, a ona voli drugog čoveka koji je pljuje u facu - ističe Dejan u emisiji "Premijera-vikend specijal", pa otkriva da li i dalje voli Dalilu:

- Ne. Ne volim je. Moguće je, ona je bila svesna u kakvom sam ja stanju bio, ona je iz nekog inata prema drugoj osobi došla kod mene. Poklekao bih kad tad, ali tu pokajanja nema. Napravio sam ponovo istku grešku, odrekao sam se ljudi koji su bili tu uz mene zbog nje. Nema tu više ničega - priznaje Dragojević.

- Dalila mene ne voli, ne znam od kada, ali od početka njihovog odnosa sam rekao da osećam neku čudnu mržnju. Kad vidi da je meni bolje, a njoj gore, ona ima potrebu da me napada. Sada ih uopšte ne gledam, ne zanimaju me. Neka idu da žive zajedno, daleko im lepa kuća. Ne ljutim se na Filipa, nije on meni ništa uradio, ne ljutim se ni na nju. Meni je bitno da pronađem sebe, a ovim mi je samo olakšano. Grizla me je savest zbog svega toga, prebacivala mi je sav teret, ali sada sam se toga oslobdio - priča Dejan, pa otkriva da li će posetiti bivšeg tasta, Husu Mujića:

- Nemam pojma. Ne znam šta se dešava napolju i kakva su razmišljanja, ali ne bih išao da ga posetim. Odgovorio bih mu na poruku, javio bih mu se, to uvek, ali iz te kuće meni ništa ne treba. Ne bih smeo ni da je posetim, sapleo bih se na prag i ne bih mogao da se dignem sedam dana. Teško bi mi bilo, ipak su tu velike uspomene, ali život pravi puteve, na meni je da vidim kojim ću krenuti. Nema šanse ni da ostanem u kontatku sa Dalilom - ističe on.

- Neka nosi sve! Ne treba mi ništa od nje, ostali su mi samo telefoni koje želim. Ja se vraćam u Veternik! Znam da sam tamo uvek poželjan, imam svoje ljude tamo. Imam i par ideja čime ću se baviti, videćemo još, ali želim da se potpuno izgradim - priča Dragojević.

Na samom kraju razgovora, Dragojević se osvrnuo na činjenicu da sa Dalilom nema decu, iako su oboje to istinski želeli.

- Sad mi je drago što nemamo dete, to bi bilo teško, jako smo to želeli, ali sada je možda tako i bolje. To bi meni najviše značilo u životu, a sada vidim da me je to možda i najviše poremetilo u životu - zaključuje Dejan sa knedlom u grlu.

