OGLASILA SE MAJKA ALEKSANDRE NIKOLIĆ! Priznala da li podržava ćerkinu vezu sa Dejanom Dragojevićem: On još uvek voli Dalilu!

Majka Aleksandre Nikolić Slovenka govorila je o odnosu ćerke sa Dejanom Dragojević, ali i njegovim osećanjima prema Dalili.

foto: Printscreen/Premijera

"Bože moj, deca su jako slična i po pitanju energije i iskrenosti i ostalih nekih stvari. Šta će tu sve biti i kako će se odvijati, ne znam. Ja smatram da Dejan i dalje voli Dalilu, ja protiv njih nemam ništa. Ne bih volela da dođe do neke vulgarnosti, ostalo podržavam", rekla je Slovenka u emisiji "Premijera vikedn specijal" i dodala:

"Ona je kao dete bila pravo zlato, imala je dugu kosu, volela je da se doteruje. Nosila je šminku i nakit, ja sam joj kupovala igračke. Sve je bilo dobro, dok se ona nije razbolela kada je imala 8 godina, ona je uspela da se izleči. Mis mo prošle kroz svašta. Meni je bilo teško, poželela sam da umrem kada se razbolela. Ona je imala problema sa plućima, to je trajalo 5 godina, ja sam napustila karijeru i sve da bi se ona izlečila. Ona je znala da primi 5 infuzija u toiku dana", rekla je ona.

Slovenka je progovorila o tome što je Aleksandra odrastala bez oca.

"I danas ona nosi u duši tu bol što je odrastala bez jednog roditelja. Nije to tek tako lako izbrisati. Nek je ona živa i zdrava. Nekada me je zanimalo šta neko govori o njoj, sada me uopšte ne interesuje. Neka pričaju šta žele za nju. Ja nisam ni znala da je bila u Bujanovcu, moje dete nikada loše nije radila. Mi smo jedna normalna porodica", zaključila je ona.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)