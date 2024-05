U OVOJ VLADI BIĆE NAŠA SNAGA Vučević: Ljubav prema otadžbini i predani rad jeste ono što mi moramo pokazati i dokazati narodu

Mandatar za novu Vladu Srbije Miloš Vučević istakao je da moraju biti spremni da svakog dana mandata koji građani povere daju za Srbiju. -Ovo je sastav tima Vlade Srbije koji vam predlažem, tima koji ću predvoditi kao prvi među jednakima. Kao što vidite, čine ga ljudi različitih političkih profila, koje krasi raznorodno profesionalno i životno iskustvo. Verujem da će u tome biti naša snaga, sposobnost da odgovorimo na najrazličitije izazove kojih sasvim izvesno neće manjkati. Moj prvi i jedini zahtev je bespogovorna odanost otadžbini. To je zavet da sa ovoga mesta ne izneverimo narodna očekivanja. To je zavet da sve svoje umne i fizičke kapacitete stavimo u korist naroda i otadžbine. Samo tako ova vlada će biti uspešna. Samo tako ispunićemo narodna očekivanja. Samo tako u jedinstvu i slozi možemo očekivati da je i Bog sa nama. Ovo su dani odluke i dani prelomni. Ljubav prema otadžbini i predani rad jeste ono što mi moramo pokazati i dokazati narodu. Ko ne bude u mogućosti da vođen ovom mišlju pobeđuje za Srbiju, taj nije dostojan ministarskog zvanja. Ovo je odsudna bitka i odsudni momenat naše narodne pobede. Zato napred u slavu. Da stvorimo besmrtnu Srbiju. Jednu i jedinu. Našu majku i otadžbinu. Njoj odani moramo biti. Ona je naš san i vera. Besmrtna i jedina otadžbina Srbija.

Pored toga, zahtevam od svih članova tima Vlade Srbije da pomno bdiju nad očuvanjem vitalnih nacionalnih interesa, da ne štede svoje snage, a u toj neodustajnoj borbi koja nas čeka ja im nikada neću govoriti napred, već uvek i isključivo za mnom! Moramo biti spremni da svakoga dana mandata koji nam poverite damo sve za Srbiju, a da svoju jedinu otadžbinu ne damo ni za šta. Na kraju kao što je kralj Milan Obrenović u svojoj zdravici Srbiji rekao: Pozivam vas sve da radimo zajedno i složno u čast i slavu: • one čiji smo sinovi, • one čije smo odane i verne sluge dužni svi podjednako biti i vazda ostati, • one čija je svojina svaka kap krvi naše, svaki udarac srca našeg, svaka misao uma našeg, • one radi koje smo svi dužni biti dobri i pošteni, iskreni i vrli, verni i istrajni, pravedni i prosvećeni, • one u čijem samom biću treba da nalazimo dovoljno moralne snage, te da jedan drugom priznajemo međusobne zasluge prema njoj, • one čiju veličinu korak po korak, danonoćno i možemo i moramo stvarati, • one koja potrebuje svačijeg rada, svačije pameti, svačije pomoći, u kojoj svako ima i treba da ima korisnu ulogu, • one koja potrebuje udružene snage sviju, • one koja je svuda i na svakome mestu jedna i ista, • one koju svi podjednako nose i dužni su je nositi u srcu i duši, • one čije ime gotovi smo svi zajedno jednoglasno i gromko izgovoriti, jer nam njeno ime duša šapće, jer nam njeno ime srce kazuje, ime drago, ime ljubljeno, ime pošteno i ime sveto! Neka živi u večnost jedina naša otadžbina Srbija! Slava Bogu!

