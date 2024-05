GDE JE I ŠTA RADI ČUVENI DRAGAN?! Limeni otkrio šta se dešava sa čovekom koji je postao POZNAT zahvaljujući legendarnom treneru!

Svi se uvek nasmejemo kada čujemo neke neverovatne priče iz nižih amaterskih fudbalskih liga naše zemlje, ali je verovatno najčuvenije lice amaterskog takmičenja čuveni "Limeni".

Svetoslav Stevanović postao je hit na društvenim mrežama kada je na jedan temperamentan način vodio utakmice i uz čuvenu repliku "Draganeeee, ne radiš ono što sam ti rekao".

Limeni je gostovao u "Podkastu Inkubator" gde je upravo pričao o Draganu za kojeg naglašava da je odlilan momak, ali i da ga je razočarao.

- Imao sam dosta teških utakmica, to su bili neobučeni igrači, selo nema dovoljan broj igrača, kao i čitava regija, jer nemamo tu omladinu da iz omladinaca pređu u prvi tim, nego svi čekaju da ima 16 godina. I tako smo izgubili mnoge generacije, jer nemamo te dečake da popunimo ekipu. Imao sam tri različita godišta, 91, 92, i 93. godište, oni su imali 15 do 16 godina.

- Jednom prilikom sam počeo da vičem na tog Dragana, on je bio nosilac ekipe u napadu, bio špic igrač i postigao je 27 golova u polusezoni. Dragan se pročuo zahvaljujući meni. Jedan vaspitan dečko i vaspitan, sada je magistar. Ostavio je fudbal rano u 22-23. godini, kada je već izašao i krenuo ka prvom timu.

- Nije napravio ništa od karijere, a sve sam dao od sebe. Bio je dobar, dao je 27 godina u polusezonu. Međutim, šta se dogodilo? Igrali smo poslednju utakmicu u sezoni u Ratkovu protiv večitog rivala, Zadrugar iz Srpskog Miletića. Tu je bio jedan trener Milojević, koji je "švercovao" neke igrače. Ja sam stalno vršio pritisak na Dragana da igra, da gura loptu, da doda, da da gol. Nažalost, on se nije skinuo. Taj dan mi je došao i rekao "Šefe, ja nemam kopačke" i već me je tada iziritirao što nije došao na vreme u svlačionicu, prvo je kasnio, pa je rekao nemam kopačke. Na tribine. I mi izgubimo tu utakmicu 1:0 i ja sam onda počeo "Dragane, Dragane". Kad god koja utakmica počne, da ga osudim. I on je verovatno pod tim pritiskom izgoreo i napustio fudbal.

- Jako mi je žao, on je možda pogrešno to shvatio. Inače je magistar, prošle godine je dobio sina. Verovatno će gledati na jutjubu. Jako me je razočarao, ali pozitivno. Trebalo je da odigra, ja sam za njih bio spreman da dam i zadnju kap krvi.

- Šta se dogodilo u njemu, da li ga je bila sramota ili ga je neko nagovarao što je prozvan. Ali on je pozitivno prozvan. Sam sebe je izazvao da ne igra jer nije doneo kopačke. Ja mu kažem "šta ćeš ti u svlačionici, ti nisi igrač, na tribine". Meni ste vi svi jednaki, svi koji su više trenirali, oni su među 18 u protokolu. I dan danas je tako kod mene - rekao je legendarni trener Ratkova.

