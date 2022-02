JELENA ROZGA IMA SAMO 57 KG! Zbog problema sa zdravljem ne može da se ugoji ni pola KG! Ovo je njen JELOVNIK, a caka je u jednom

Jelena Rozga, koja ima 57 kilograma, kaže da zbog problema sa štitastom žlezdom ne može da se ugoji ni pola kilograma! Pevačici je 2006. godine otkrivena hipertireoza, a pre četiri godine i tahikardija.

Šarmantna Splićanka priča kako živi sa ovim bolestima, zbog kojih već godinama ima istu kilažu.

foto: ATA Images

- Moji problemi sa štitastom žlezdom ne daju mi da se ugojim ni pola kilograma, ali ima i do genetike i do toga što živim pored mora. Štitasta žlezda ponekad ume baš da me zeza, ali generalno se dobro osećam. Ne dam se ja, samo osmeh na lice i pozitiva - priča pevačica i dodaje da je obolela zbog stresa.

- Sada je najvažnije da se što manje uzrujavam, i zbog srca i zbog štitaste žlezde. U prethodnih nekoliko godina sve koncerte sam otpevala bez problema zahvaljujući terapiji i disciplini. I dalje skoro dva sata mogu da pevam i igram sa svojom publikom.

Jelena kaže da joj nastupi zamenjuju klasične treninge u teretani.

- Na bini provedem nekoliko sati pevajući i plešući, i to je odličan način da se ostane "fit" i bude u dobroj kondiciji. Kada je počela pandemija koronavirusa, morala sam da prestanem da treniram i to je bio šok za moje telo. Zbog toga mi je, dok sam bila u izolaciji, proradila i štitasta žlezda. Onda mi je trener rekao da počnem da vežbam kod kuće, što mi je bilo i korisno i potrebno. Kada je reč o ishrani, pevačica ističe da je oduvek vodila računa šta jede.

- Pazim šta jedem, iako sam veliki gurman. Trudim se da hrana koju unosim bude lagana i zdrava. Jedem više puta dnevno, ali u manjim količinama, zato što to odgovara mom organizmu. Nekada sebi dam oduška i opustim se. Volim mediteransku hranu, laganiju ishranu, koja sadrži dosta voća, povrća i ribe. Zimi obožavam da jedem pečeno kestenje - objašnjava Rozga.

foto: Printscreen/Pink

OVO JEDE JELENA ROZGA Doručak: Omlet sa belancima, maslinama i mladim sirom Ručak: supa, meso, salata Večera: Riba i povrće Trik savet: Budite umereni u svemu! foto: Shutterstock

