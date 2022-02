PRE 15 GODINA POBEDIO JE U ZVEZDAMA GRANDA! Dušan Svilar sada ogolio dušu, spomenuo Sašu Popovića, a OVOG se i danas RADO SEĆA!

Nekadašnji pobednik ''Zvezda Granda'' i dečko koji je osvojio naciju ne samo svojim pevanjem već i lepim ponašanjem, Dušan Svilar, ovih dana ima veliki razlog za slavlje.

Naime, pevač je dobio stalni angažman u pozorištu na Terazijama što je za njega bilo ispunjenje dečačkog sna i još jedan korak napred u muzičkoj karijeri.

Inače, za pobednika treće sezone takmičenja "Zvezde Granda" proglašen je na koncertu na Tašmajdanu 15. septembra 2007. Trijumfovao je ispred šest konkurenata dobivši preko 350.000 od ukupnih 1.300.000 SMS glasova.

Kako je došlo do angažmana i da li je to bio jedan od tvojih ciljeva još kada si prvi put uplivao u muzičke vode?

- Hvala vam! Velika mi je čast što sam postao član stalnog ansambla u pozorištu. Još 2019. godine je počela moja saradnja sa njima kada sam dobio da tumačim ulogu Fantoma iz opere u istoimenom mjuziklu. Trebalo je to da bude prirodni put koji se desio što se tiče mene, jer sam ja uvek bio posvećen muzičko scenskom žanru, bez obzira da li je to opera, opereta ili mjuzikl, pored naravno koncertnog izvođenja, rekao je Svilar za "Grand Online".

Da li bi voleo da se oprobaš konkretno samo u glumi to jest drami i da li misliš da bi se snašao u tome?

- Ja tu ulogu imam kada pevam, ali više volim da to bude kroz pevanje, to je još jedna dimenzija više u odnosu na dramu. Ne kažem da je bogatija ali je drugačija, a sama dramska uloga za mene nije takav izazov.

Od momenta kada si se angažovao u pozorištu i klasičnoj muzici, publiku zanima da li još uvek nastupaš i radiš proslave komercijalnog tipa?

- Radim ja sve vreme, nikad nisam prestajao. Pevam i više nego što sam ikad pevao, radim ja i proslave isto kao i koncerte, festivale i evo sad pozorište. Ja sam svoj put odavno izabrao, da bude muzički, d abude čista muzika a ne da se promovišem kroz rijaliti šou programe gde se radi o apsolutno svemu osim o muzici.

Pomenuo si nekoliko puta da ti je Saša Popović uvek davao vetar u leđa čak i kada si želeo da ideš drugim putem, koji nije komercijalan. Kako to sada komentarišeš?

- Saša nije samo meni dao vetar već svima još od momenta kada smo dobili priliku da učestvujemo u ''Zvezdama Granda''. Od 10 hiljada kandidata nas nekoliko je ušlo u taj uži krug, to je bila već pobeda, doći do finala je druga pobeda a pobeda u finalu je pobeda nad pobedama. Verujem da su i ostali zahvalni na tome i na samoj saradnji sa Sašom. On je sjajan autor i meni je žao što ljudi ne znaju ustvari njegov stvaralački talenat. On je meni napisao jednu od najlepših pesama koju sam otpevao ''Rode će se opet vratiti'' koju je fenomenalno iskomponovao. Sećam se kada sam završio takmičenje on je rekao da od Granda dobijam album ali da ima on jednu pesmu za mene, koju će mi odsvirati pa da je uzmem ako mi se dopadne- kaže Dušan i dodaje da nikad neće zaboraviti momenat kada je čuo pesmu koja ga je kasnije obeležila.

- Sećam se kada mi je otpevao pesmu i seo uz klavir, nisam mogao da prepoznam onog Sašu Popovića iz emisije i ovog Sašu kao autora (smeh). Rekao sam mu da mi se jako sviđa i on je predložio da je snimim sa kolegama iz takmičenja kao uspomenu i tada je nastao Grand kvartet. Pesma je bila uvrštena i na moj album i tu pesmu obožavam i često izvodim na svojim nastupima.

Od prvog pojavljivanja do danas bio si i ostao miljenik žena, pa nam kaži da li se pojavila neka devojka u tvom životu i da li planiraš da uskoro staneš na ludi kamen?

- Srećno sam zaljubljen, imam devojku. Svadbu ne planiram, ako treba da se desi desiće se. Neka ide sve prirodnim i spontanim putem. Generalno ne planiram puno u životu jer se uvek nešto izjalovi i uvek postoji neki činioc na koji ne možemo da računamo. Evo plastičan primer - ko je ikada mogao da zamisli koronu? Želim samo da pevam lepe pesme, imam neki cilj, a sad kojom brzinom ću do njega doći i na kakve prepreke naići na to zaista ne mogu da utičem. Ići ću tempom koji mi prija i to je to- rekao je on za kraj.

Kurir.rs/Grand Online/M.M.

Bonus video:

03:07 POBEDIO U ZVEZDAMA GRANDA, PA NESTAO SA SCENE U njemu su svi videli Čolinog NASLEDNIKA, a evo šta sada radi Dušan Svilar