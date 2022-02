IMAM TRAUMU ZA CEO ŽIVOT! Ćerka Vlada Divca oglasila se nakon SKANDALA sa Nišom Savljević, otkrila PRAVU ISTINU

Petra Divac, usvojena ćerka proslavljenog košarkaša Vlada Divca, našla se u centru skandala o kojem je prvi pisao Kurir.

Petra Divac posle skandala oglasila se za Kurir i otkrila šta se dešavalo u trenutku kada joj je Saveljić (51) slao poruke.

"Glavni razlog mog saopštenja je da dam glas najpre sebi, a i svim devojkama i ženama koje su dozivele ili doživaljaju seksualno nasilje ili seksualno uznemiravanje koje žene jako dobro razumeju da ostavlja traume za ceo život. U trenutku kada se meni ovo desilo imala sam 21. godinu. Desilo se u mojoj kući, gde sam bila sa roditeljima u tom trenutku gde sam se osećala i najsigurnije i najzaštićenije. Poruke neprimernog sadržaja mi je slao otac mog druga, i poznanik mog oca sa kim ima i puno zajedničkih prijatelja", navela je Petra.

"Lako ja nisam odgovarala na njegove poruke, on je nastavio da piše. Toliko je bilo sve traumatično i mučno da sam pomoć zatražila kod psihologa koja me je posavetovala da sačuvam sve poruke jer sigurno mu ovo nije prvi put,i u slucajnu da nekome budu trebale kao dokaz na sudu. U ovakvim situacijama vecina zena od soka počinje da se oseća krivim i da razmišljaju i da se ispituju da nisu svojim stavnom izazvale takvu reakciju. On je za mene bio autoritet i ja sam njega gledala sa poštovanjem i poverenjem i on je to zloupotrebio. Posle nekoliko seansi sam dobila hrabrost da mogu da kažem svojim roditeljima jer negovorajući njima sam htela i na neki način i njih da zaštitim. Moja zadnja poruka njemu je bila", izjavila je ona i dodala:

"Posle toga me je zvao i slao govorne poruke u kojima je pokušavo da mi objasni da nisam razumela i insistirao da mu odgovorim na pozive, gde je takođe govorio da će sam sebe da kazni za to što je uradio. Ja mu nisam odgovorala onda je počeo da zove moju majku i da sličnim sadržajem ubeđuje i nju da nisam dobro razumela. Kad je ovo izašlo u javnost ja i moja porodica smo dobili poruke od više devojaka i žena koje su doživele slično iskustvo kao i ja sa njegove strane. Meni je žao zbog njegove dece, jer sve najlepše imam da kažem o njima, gde je njegov sin meni poslao poruku i izvinuo i ogradio od ponašanja svog oca u ime sebe, svoje sestre, i njihove majke. Svesna sam da ovo nikada ne bi doslo u javnost da nisam ćerka svog oca. Ali iako mi ne prija sto je izašlo u javnosti, jer mi vraća traume, želim onda da iskoristim da budem glas za sve druge devojke da koliko god je neprijatno one nisu krive, i da obavezno kazu svojim roditeljima i da potraže adekvatnu pomoć. I ako nažalost veci deo društva idalje ne vidi koje posledice ovo izazivana na žene. Kada sam ga letos srela, u Porto Montenegru gde je sedeo i smejao se. I ako sam bila sa svojim deckom osetila am strah, i veliku neprijatnost. I ako znam da bi moj dečko bio tu da me zastiti, zelela sam da se vratim kući. Pomislila sam kako nije fer da on nema nikakvu posledicu za svoje ponasanje a da je meni ostala trauma za ceo zivot. Na temu ovoga ovo je moja zadnja izjava i sa ovim zelim da sve ovo da ostavim iza sebe", navela je ona.

Njen otac Vlade zbog nje pretukao bivšeg fudbalera i nekadašnjeg prijateljka Nišu Saveljića krajem decembra prošle godine na Vračaru, u restoranu koji je u vlasništvu Dejana Bodiroge.

Podsetimo, do okršaja je došlo zbog toga što se ćerka zvezde NBA lige požalila ocu da joj njegov prijatelj šalje poruke preko Instagrama i da joj se nabacuje. Niša je Petri pisao da je porasla, kako je lepa i pitao ju je da se vide. Znajući ga kao prijatelja njenog oca, bila je u šoku. Odmah je sve rekla tati i pokazala mu poruke. Divcu je pao mrak na oči, tako nešto nije očekivao od čoveka kom je finansijski pomogao kada je bio u škripcu.

