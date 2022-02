ANABELA BEZ ŠMINKE NA PREMIJERI FILMA Pokazala prirodno izdanje pozirala fotografima u JAKNI I TRENERCI

Pevačica Anabela Atijas (47) pojavila se bez šminke na sinoćnjoj premijeri filma "Leto kad sam naučila da letim" u srpskoj prestonici, a po dolasku je pozirala fotografima koji su se sjatili oko nje.

Nekadašnja pevačica grupe "Fanki Dži" došla je u ljubičastoj jakni i beloj trenerci, a osmehom je pokazala kako se oseća.

foto: Ata images

Kežual izdanje majke pobednice "Zadruge 2" Lune Đogani iznenadilo je prisutne, dok je evidentno da je Anabeli na premijeri baš sve bilo potaman.

Anabela je, podsetimo, jednom prilikom otkrila kroz kakav pakao je prošla u svojim dvadesetim.

- Sa samo 20 godina operisana sam u Švedskoj, 1995. godine. Imala sam tu sreću da čujem razgovor mojih prijateljica koje su pričale o pregledu, odnosno mamografiji. Slušala sam stariju prijateljicu koja je govorila tada da je samokontrola veoma važna i, eto, igrom slučaja meni je to ostalo u glavi, taj razgovor i jasno se sećam da trenutka kada sam napipala kvržicu na dojci. Tog petka sam se vraćala iz diskoteke, otišla da se tuširam i napipala kvržicu. U ponedeljak sam odmah otišla na pregled, urađena mi je biopsija i u roku od tri dana mi je zakazana operacija - ispričala je Anabela, a potom dodala:

- U Švedskoj se operacije ne zakazuju tako lako, ja sam tada na sreću imala papire, ali nisam bila upoznata sa tim kako to ide tamo. Danas kad shvatim kojom su me brzinom operisali, shvatam da nisu želeli da rizikuju da to pređe u nešto gore. Doktor mi je rekao, kad me je operisao, da je srećan što se sve tako brzo završilo jer je to već krenulo da prelazi u neki loš oblik. Brzom reakcijom lekara meni je spašen život, ali samokontrola je isto jednako bitna. Na sreću, nisam išla ni na kakve hemoterapije, imala sam samo hormonsku terapiju. Pet godina posle operacije je bitno kontrolisati, a posle pet godina ne postoji mogućnost recidiva. Zdravlje Anabele Atijas sada je u najboljem redu, a sve zahvaljujući samokontroli.

- Uvek odreagujem kada nešto primetim, sada poznajem svoje telo više nego ranije. Znam kako otprilike izgledaju te opasne kvržice, znam da ne bole i da su veoma tvrde, i da se po tome razlikuju od ostalih. Ne treba doživeti stres na svaku kvržicu u našem telu, ali treba biti obazriv, a ja sam postala mnogo obazrivija. Igrom slučaja mi je u malom mozgu ostalo to masiranje dojki pri tuširanju - rekla je tad Anabela.

foto: Ata images

kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:59 GURALA ME, PSOVALA I VREĐALA! Novinarka Kurira nakon napada Anabele: Rekla je kumu da me drži dok mi je OTIMALA telefon!