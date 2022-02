ŽENI SE GAGI ĐOGANI?! Otkrio šta planira za godišnjicu veze, pa priznao kroz koju je AGONIJU prošao! Spomenuo i Anabelu

Gagi Đogani, pošto je završio sa učešćima u rijalitiju, kako sam kaže, ušao u je mirne vode i veoma je srećan.

- U mom životu je sve u najboljem redu. Ovo mi je prelep period, imam vezu, Luna je srećna, ispunjena, Nina je dobro. Sve sam završio što je trebalo. Nikom ništa ne dugujem, poravnao sam sve, uzeo stan, nema razloga da budem nezadovoljan - kaže Gagi Đogani.

Njegova devojka neće da se prikazuje u javnosti, a on to podržava.

- Što bi se prikazivala. Ja sam rešio da svoj život više ne dajem na tacni. Ako je neko davao i sve se znalo, onda smo to moja porodica i ja. Mislim da je dosta, ajde sad nešto da sakrijem. Bolje je tako. Uskoro slavimo dve godine veze, nadam se da će biti i veridba, pa onda bih voleo i da se venčamo.

Kakav si kao deda?

- Jao, kad odem tamo, oduševi se, prepozna me. Ona je preslikani Marko. Ne vidim da je fizički moja, liči na njega sto posto. Nisam video do sada nijednu ćerkicu da baš toliko liči na tatu. Povukla je i njegove gene, jaka je, otporna, tek sad se prvi put prehladila posle šest meseci. Kad su Luna i Nina bile bebe, ja sam bio dežuran u dečjoj bolnici zbog raznih virusa i prehlada koje su imale.

Je l' se Luna promenila?

- Baš se promenila, sazrela, sve je drugačija. Ima totalno drugo gledanje na život otkad je postala majka i supruga. Ja to vidim, svaki dan smo zajedno, to nije ona Luna od pre. Nisam mogao ni da sanjam šta će sve da se izdešava od prve sezone 'Zadruge', pa do prošle godine. I moj život se promenio naglo, hvala bogu, na dobro. Prošla godina mi je bila predivna. Kad bi svaka naredna bila upola takva, ja bih bio prezadovoljan. Voleo bih da imam još unuka, zaljubio sam se, srećan sam, sve ide kako treba.

Kakav je Marko?

Sjajan kao zet, otac, suprug. Imamo super odnos. Doživljavam ga kao deo porodice, pravi dobri zet, sve je u najboljem redu. Često se viđamo, posećujem ih, družimo se. Generalno, kao porodica smo složni, pa smo tu jedni drugima za sve.

Poroke si pobedio?

Ja sam bio u ozbiljnoj agoniji što se tiče poroka i narkomanije. Moja porodica i najbliži ljudi mi se dive kako sam se izborio sa svim, a ja sam ponosan na sebe. Snaga volje je najbitnija. To je sad iza mene. Bilo je teško, razne faze su tu bile, ali sve je to samo prošlost.

Je l' ti Anabela stvarno sve oprostila?

Sve je na svom mestu. Nema zle krvi. Svako živi svoj život. Nemamo dodirnih tačaka, tako da ne postoji nikakav problem.

Je l' bi ušao ponovo u "Zadrugu"?

Ne postoje pare za koje bih ušao. To što sam preživeo i šta mi se sve desilo, to nema cenu. Ja sam na rijaliti pristao da zaradim novac i moja misija je završena. Super sam prošao kako sam mogao. U početku je sve bilo super, ali umalo da budem predstavljen kao nasilnik. Sreća pa su ljudi imali dovoljno vremena da vide ko sam išta sam za tih deset meseci, da li sam ili nisam nasilnik. To je sve iza mene. Ljudi su promenili mišljenje o meni, i drago mi je zbog toga.

