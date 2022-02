KADA LUNA USTANE TO JE TAJAC! Đogani se dotakao ćerke pričavši o Darku i Svenu: NIJE MI BILO PO VOLJI KADA JE ULAZILA

Darko i Sven su trenutno dva odvojena takmičara, ali i dalje su otac i sin. Pritisak je i dalje velik na njima, a šta o tome misle rekli su Gagi Đogani, denser, i Rada Ilić sa Mondo portala.

Podsetimo, Sven se nije toliko dobro snašao u Baru, pa je bar menadžer zamerio to Darku. Na sve to Sven je i prekršio obećanje koje je dao svom ocu popivši alkohol, pa tako ga je mnogo razočarao. Kako se čini, odnos oca i sina je na tankom ledu.

Đogani je istakao da je mnogo lakše kada su solo i da je jako veliki pritisak kada su zajedno.

- Mnogo je lakše kada roditelj nije tu, jer je ovo veliki pritisak i za roditelja i dete.

foto: Kurir Televizija

Rada je navela da ljudi odlično reaguju na Darka, ali da zato Sven ne privlači neku pažnju.

- Za Darka reaguju odlično, on je čak dobio nadimak "s*eksi tata". Takođe njegova supruga sjajno prolazi, radili smo taj kratak intervju sa njom i pokazali smo ko je supruga "s*ksi tate". Sven kao pojedinac ne privlači neku pažnju - rekla je Rada Ilić.

foto: Kurir Televizija

Đogani se potom osvrnuo na njegov slučaj sa Lunom i na koji način se on nosio sa tim.

- Ja kada sam bio u rijalitiju, tad u to vreme kada je trebala Luna da uđe ja sam to već tad načuo. Nije mi to bilo po volji, mada sa druge strane sam hteo da uđe jer ja i Luna imamo super odnos. Luna mi uopšte nije smetala u rijalitiju, već smo se skapirali u svakom smislu, a samim tim što je bila sa dečkom. Ona dobro zna da mi uvek možemo da nađemo kompromis, čak joj ja tamo i nisam bio potreban. Ona je zapravo meni u nekim situacijama pripomogla. Luna kad za crnim stolom ustane, to je tajac i odmah se desi neki cunami i tišina. Kada je bila u drugoj zadruzi, gde sam ja došao u posetu i ušao u tu dnevnu sobu i zagrlio je. Mogao sam da osetim tu neku čudnu moć, nije što je moje dete, da sve oko sebe rastura - rekao je Đogani.

foto: Promo

Ono što je važno i što nikako ne smete zaboraviti je činjenica da je izbacivanje večeras u 22:45 časa i da samo vi vašim glasovima možete sačuvati osobu nominovanu za izbacivanje.

