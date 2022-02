MATORA DRTINA JE KRENULA DA ME HVATA, PA KRENULA JOŠ NIŽE: Zvezda Granda doživela skandal! Evo kako se odbranila!

Mlada pevačica Ivana Bogićević je prošla trnovit put do finala u "Zvezdama Granda" i ne krije da joj smeta kada vidi ko se sve danas bavi pevanjem i naziva pevačicama.

- Ovde se više ne zna ko pije ko plaća, jer pevaju i oni koji znaju i oni koji ne znaju. Sad je ono ako hoćeš da postaneš poznat, počni da pevaš... Mnogo je uznapredovalo sve, ne moraš ni da znaš da pevaš, dovoljno je da uđeš u studio i da nešto ispričaš, oni to na kompjuteru iscrtaju, odrade i ti pevaš... - kaže Ivana i otkriva kako reaguje na takve pevačice.

- Majko moja mila ko sve peva... Imaš ljude koji su pevači, a imaš ljude koji su šoumeni. Nemam ništa protiv kada neko pravi šou i kada je rođen za scenu, ali kada vidim ove kao dobra sam riba, sad ću da budem pevačica, a ona stoji na bini kao mrtvo puvalo, to ne podržavam - ističe ona.

Ivana kaže da mnoge pevačice sumnjivog morala postaju pevačice kako bi bile popularnije i sebi podigle cenu.

- Kad hoćeš da se proguraš i isplivaš malo na površinu odmah počneš da pevaš. Ne imenujem nikoga, ali to svi znaju, kada prostitutka hoće sebi da podigne cenu ona počne da peva. Snimi hit, ima jaku vezu, odvedu je u studio i ona postane poznata pevačica - tvrdi Ivana.

Ivana se prisetila i jedne neprijatne situacije sa nastupa koja joj se dogodila baš na početku karijere.

- Baš kad sam počinjala, ja sam tada imala 15 godina, radila sam u jednom kafići i sećam se vikend pre mene je pevala pevačica koja se pela na sto, koja je podizala suknju, podizala noge i ja sledeći vikend dođem gde su i mene svi shvatili tako. Imala sam neprijatnu situaciju gde mi je matora drtina prišla da mi naruči pesmu i uhvatio me za struk, ja sam mislila da hoće da naruči pesmu i on sa struka ruka na zadnjicu, gde sam ja tu lakat u stomak, nisam ti ja prostitutka niti pevaljka da me pipaš. Niko tebe ne pita ni ko si, ni šta si kad dođe u kafanu, ni da li si pevačica, ni da li si prostitutka, ljudi sebi mnogo daju za pravo - objasnila je pevačica za "Grand news".

