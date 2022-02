DALILA ODLEPILA ZA OVIM FOLKEROM: Pijana ga šmekala i proganjala, a Dejan samo što je nije IŠAMARAO, a onda mu IZBUŠIO gume! HAOS!

Dalila Mujić pre dvegodine bila je smrtno zaljubljena u Šaka Polumentu, zbog čega je njen tadašnji suprug Dejan Dragojević pohadeo, pa je pevaču izbušio gume na kolima.

Starleta iz Bosne i njen bivši muž imali su mnogo trzavica tokom prethodnih pet godina braka. Varali su jedno drugo, imali seks-kombinacije i pravili haos.

- Iako su više puta bili na ivici da se razvedu zbog neverstava, to se nije desilo sve do "Zadruge 5", ali su zato često ispaštali nedužni. Iako je ona trzala uglavnom na anonimne momke, navodno jednom prilikom odlepila za pevačem folk muzike i nije mogla da se odvrati od ideje da bude s njim.

Njena suluda ideja napravila je mnogo problema, kako njenom mužu tako i pevaču.

- Dalila i Dejan su za javnost glumili da su u srećnom braku, prepunom idile i ljubavi, s mnogo razumevanja. Ipak, to nije bilo tako kako su oni predstavljali, već mnogo drugačje. Imali su velike oscilacije u odnosu. Bilo je dana kada su odlazili jedno od drugogi nisu se vidali po mesec dana. Bilo je i momenata kada se Dalila zaključavalau sobu i nije izlazila ni komunicirala sa Dejanom nedeljama. To je sve bilo prolazno. Ipak, oboje su voleli da šaraju, da se konektuju s raznim udvaračima i udvaračicama preko društvenih mreža. Bilo je seks-šema, avantura, ali sve je bilo prolazno i vraćali su se jedno drugom, opraštajući nevere i preljube. Dogovarali su se da to nikada niko ne sazna i da zauvek neguju sliku da je njihov brak savršen i najbolji nadomaćoj sceni. Jedan momenat pre dve godine napravio je veliku pometnju u njihovom odnosu - počinje priču drugarica starlete iz "Zadruge" koja je neverom podelila naciju, pa nastavlja dalje priču o jednoj njenoj avanturi.

- Pre dve godine Dejan i Dalila su bili na nekoj proslavi i tamo je bio stari šmeker Šako Polumenta. Bio je gost, kao i oni, a onda je i zapevao. Dalila je bila pijana i počela je da ga šmeka. Nije krila da je odlepila na pojavu estradnog šmekera. Dejan je sve to primetio i malo je falilo da je pred svima išamara i počupa. Nije mu prijalo da mu žena balavi na pevača koji je mnogo stariji od njega. Posvađali su se kao nikad i preselo im je veče.

"Ti si, bre, lujka jedna. Gledaš u pevače i švaleraš se. Vidi kakav sam ja, a kakav je taj mentol. Nemoj da te raščupam pred svima sada. Idi kod njega, ali ne vraćaj se meni kad te on raščereči i baci", ponavljao je on, a ona je plakala i pravdala se kako nije gledala Šaka i kako je ljubomorni Deki sve umislio. Onda se sve malo smirilo. Prošlo je mesec dana i ona je čula da Šako nastupa u Bijeljini.

- Dalila se nije ohladila, držalo je to za Šaka, želela je opet da ga vidi, gledala je njegove objave na Instagramu. Videla je da nastupa u Bijeljini, pa je mene zvala da odemo jer je to nedaleko od Šepka. Pristala sam, videla sam da joj je stalo. Dejan je pratio naše poruke i znao je gde idemo. Otišle smo, rekle smo da idemo na svirku. Ušle smo u kafanu, Šako je pevao, Dalila je drhtala od sreće. Onda je samo dobila poruku od Dejana da izađe na parking. Presekla se od straha. Izvadio je veliki nož i počeo da buši gume na kolima za koje se ispostavilo da su Šakova. Sve četiri gume je izbušio. Dalila je plakala, a ja sam je držala da ne padne od muke. Mislila sam da će i nju da izbuši s onim nožem. Mene je nazvao droljom koja podvodi Dalilu, a nju je zgrabio za ruku i strpao u njihova kola. Ja sam ostala zabezeknuta, pobegla sam dane mo ram da svedočim koje bušio Sakove gume. Dalila se posle meni više nije javljala, samo mi je Dejan poslao poruku da zaboravim šta se desilo i da me ne ujede crna zmija da nekome pričam za incident - završava drugarica Dalile koja nije želela da joj otkrivamo identitet.

