NA POSMATRANJU JE, LEŽANJE ĆE GA UBITI! Goca Božinovska otkrila u kakvom je stanju Bogdan Rodić i kako se ODVIJALA DRAMA u Titelu

Pevačica Goca Božinovska sprijateljila se sa porodiocom Rodić iz Titela nakon što je njen sin Mirko Šijan otpočeo zajednički život sa njihovom ćerkom Bojanom.

Njen Bogdan Rodić pre nekoliko dana doživeo je nezgodu kada mu se konj otrgao kontroli i povukao zaprežno vozilo, koje ga je oborilo na zemlju, o čemu je Kurir prvi pisao.

Njemu je tom prilikom napukla čeona kost i završio je u bolnici. Goca je sada otkrila u kakvom je stanju njen prijatelj.

- Nije lako, glava je u pitanju, ali srećom za sada neće biti nikakve operacije. Na posmatranju je i analizama, prate ga već nedelju dana i ostaće koliko god bude potrebno. Nije naivna povreda, ali srećom sve će to dobro biti. Normalno je da su se i ćerke uplašile, sve tri su odmah odletele kod majke Danijele i babe Jevrosime u Titel. Nije lako, pet žena samih u kući, jer se i Veljko vratio kod Cece u grad. Rekla sam Mirku odmah, ja ću da čivam unuka, a on neka ide da im bude pri ruci ako nešto zatreba, ipak nije isto kada imaš i mušku ruku u kući. Sad su se i oni malo smirili, jer su uspeli i sa prijateljem da se čuju telefonom – objasnila je Goca za Svet i nastavila:

- Ja nisam išla, šta ću još i ja tamo da im samo pravim gužvu. Ja brinem o mom unuku. Naravno ići ću da posetim prijatelja kada se vrati kući i kada bude u stanju da prima posete i da razgovara sa ljudima. Sigurno mu sada nije ni do čega, i on jedva čeka da dođe kući. Na svu tu muku koja ga je snašla, on je čovek radoholik, navikao od jutra do mraka da radi, to ležanje će ga sada ubiti – rekla je pevačica.

Podsetimo se, prošlog vikenda kao bomba odjeknula je vest da je Bogdana Rodića konj pregazio preko glave.

– Nesrećni događaj se desio kada je Bogdan odvezivao konja od zaprege, u tom momentu drugi konj se propeo i skočio na njega. Prešao mu je preko celog tela i glave. Dobro je i nije životno ugrožen. Pukla mu je čeona kost. Nije operisan, za sada nema potrebe za tim. Na posmatranju je u bolnici, ipak su u pitanju teže povrede. Srećon, sve je pod kontrolom, on je na potrebnim lekovima – naveo je dobro obavešten izvor.

