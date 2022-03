SVAKA ŽENA BI JOJ POZAVIDELA NA IZGLEDU Maja se pojavila u nikad izazovnijem izdanju, GRUDI U PRVI PLAN, ČIPKAST BRUS VIRI (VIDEO)

Maja Marijana već tri decenije istim sjajem pliva estradnim vodama. Glas je služi kao na početku karijere, a kada je reč o izgledu ona kao da ne stari.

Da li ipak planira neke intervencije, da li je pristalica fotošopa i koliko joj ćerke pomažu u poslu kojim se bavi pričala je iskreno za kameru Kurir televizije.

- Moje ćerke slikaju, ja nisam nadarena puno za to, a one baš znaju, koriste i filtere. Mlađa ćerka me je čak i našminkala, završila je i za šminkera i za frizera, ali zbog mene, da bi mene sređivala. Starija ćerka studira i bavi se jezicima, ima gomilu zanimanja - ispričala je Maja za Kurir televiziju-

Što se fotošopiranja slika tiče, Maja kaže da svako ima pravo da radi sa svojim slikama šta želi.

- Neka radi šta hoće, filteri postoje da bi se koristili. Meni je to zanimljivo - kaže Maja.

