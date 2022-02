MAJA MARIJANA ZAPRETILA PROGONITELJU U PROGRAMU UŽIVO! Otkrila ko joj je postavio uređaj za praćenje: Godinama me juri PSIHOPATA

Pevačica Marijana Radovanović (49), poznatija kao Maja Marijana, doživela je neprijatnost kada je pre dva meseca automobil odvezla u servis u Beogradu i tom prilikom je pronađen uređan za praćenje.

foto: Kurir Televizija

Naime u njenom automobilu marke "marcedes" majstor je pronašao uređaj kojim se pratila pevačica. Traker koji joj je postavljen, kako pevačica kaže, u sebi sadrži sim karticu putem koje osoba koja je postavila uređaj može da je prati 24/7 i to putem telefona.

U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji Maja Marijana izjavila je da je slučaj prijavljen policiji, ali da nije naišla na adekvatno reagovanje državnih službi.

foto: Kurir Televizija

- Pa ja znam ko mene prati i ko me proganja već godinama, taj čovek je psihopata ali nema veze. Predato je sve policiji, išla sam na razgovore. Ali neću više to raditi, nema ko da me zaštiti. Možeš se žaliti milion puta, oni vam kažu pišite privatnu tužbu. Znači traker unutra ima sim karticu i onda možeš 24/7 da pratiš sve šta radi ta osoba. Zar nije to jezivo? Kao u filmovima. Ja sam inače magnet za psihopate nažalost. Preživela sam sve i svašta, ali kako čovek da odreaguje kada sazna da ga neko prati na takav način. Ja sam predala sve i tužilaštvo mi je reklo da nema elementa za tužbu. Znači niko ne želi da me zaštiti, stoga se neću više nikome žaliti. Ovo je teška psihopatija. Pravo i pravda kod nas su dva različita pojma, nije ni čudo što ljudi ovde sami uzimaju pravdu u svoje ruke - rekla je pevačica.

Potom je putem kamere Kurir televizije "zapretila" svom progonitelju :

- Samo još jednom to uradi srce, vidi... - rekla je pevačica preteći prstom.

foto: Kurir Televizija

O pevačicinom burnom ljubavnom životu mnogo se govorilo, nakon ljubavnog brodoloma i dva braka Maja kaže da joj je trenutno fokus samo na poslu.

- Ja sam svoj šmeker i sponzor. Fokusirana sam samo na posao, ćerke su mi velike i svaka ima svoja interesovanja. Ja sam njima objasnila da ne treba da budu na javnom sceni, bar ne kad ne naše podneblje u pitanju. Ne bih volela da prežive sve ono što sam ja morala. Nemoguće je kod nas da se ne prođe golgota. Ako ne prolaziš golgotu ovde, onda nisi zanimljiv. Sa ove tačke gledišta i sa ovim iskustvom, znam sada šta ne bih. Na sopstvenim greškama se najbolje uči - rekla je Maja Marijana u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

10:05 Kristijan objavljuje knjigu koja će sve šokirati: Otkriću imena pevačica i političara