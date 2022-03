IZGUŽVANI BAJAGA MORA DA PROMENI DILERA! Lukas opleo po ROKERU, otkrio detalje SKANDALA sa takmičenja, a evo šta kaže Bajagić

Folker Aca Lukas održava konfencrenciju za štampu povodom učešća na festivalu "Pesma za Evroviziju 22".

Na muzičkom takmičenju, Lukas se plasirao u finale, koje će biti održano u subotu. Međutim, prvo veče došlo je do čarki između njega i Momčila Bajagića Bajaga.

Na samom početku on se dotakao rokera.

- Mi smo se prijavili za ovo takmičenje iz razloga, a nismo znali da će biti namešteno. Mi možemo i to da pobedimo. Sramota je šta ovde rade. Niko nije ovde blesav. Stavili ste starog, izgužvanog Bajagu, koji je strašan umetnik, počeo da glumi budalu, priča o politici na sred festivala, ja sam šokiran. Sa onom ofarbanom kosom, ne sme da izađe na kišu... Ovo je tragedija, ja sam šokiran.

On je objasnio i kako je došlo do incidenta sa muzičarem.

- Sad smo videli sve na ovom polufinalu. Neke stvari su se iskristalisale u glavi, verovatno i vama. Prvo da krenemo od mog nastupa, bio je potpuno ugašen klavir, smanjeno svetlo, mene nema u kadru, devojke koje su igrale kao da nisu bile tu... Otišli smo u grin rum, i jedini od svih učesnika nismo dobili aplauz, a znate da se to obično radi tamo. Kad smo mi ušli bilo je kao u toaletu. I tamo, naravno, onaj voditelj mi je prišao i postavio dva prilično glupa pitanja, to je sve. Posle toga nas nije bilo u grin rumu cele večeri, dok se nije završilo sve. Prošao sam u finale, jer je bilo potpuno nemoguće da ne prođem, i u svakom slučaju to je sve što se desilo tamo - pričao je Lukas i dodao:

- Momčilo Bajagić Bajaga i ja je goruća tema. Poznajem ga 30 godina. Sretali smo se, družili se, par puta sam ih vodio u provod... Znamo se dobro, zna da interpretiram njegove pesme često, došli smo sinoć tamo, javili smo se. Ja sam se pozdravio sa njim i onda je on rekao: "Znaš, brate, pevao si moju pesmu, u nekoj tvojoj emisiji. Ne može, ne pevam ja tvoje pesme, j*bote. Bio ti je Vesić gost..." A mene i Boru Čorbu ne može da vidi očima zbog naših stavova. Digao mi je pritisak na 300. Iskulirao sam. Posle sam video o čemu se radi. Cela priča je da on mene isprovocira i iznervira. Bajaga mora da promeni dilera jer ga je uspavao.

Iz Bajaginog tima su poručili da nemaju komentar na Lukasove izjave.

Podsetimo, prema rečima izvora Kurira, povod za prozivke između Lukasa i Bajage bili su suprotsavljeni politički stavovi.

“Bajaga mi je prolazeći pored moje garderobe dobacio, ja sam mu odgovorio na moj način na njegovu provokaciju i on je otišao. Nekim medijima koji su me pozvali pred nastup rekao sam da nije bilo ničega da ne bih sebi stvorio još veću tenziju pred izlazak na scenu jer mi je već Bajaga pomerio živac. Provokacija je bilo, kao što sam rekao ja sam odgovorio u svom stilu. Da smo bili na nekom drugom mestu možda bi i dobio to što sam mu rekao”, rekao je Lukas nakon što je sišao sa bine u telefonskom razgovoru za Kurir.

Bajaga je dobacio Lukasu, a Aca mu je odgovorio:

- Nemoj sad ovim šimikama da te išutiram po b*lji - rekao je Lukas, kažu izvori Kurira sa lica mesta.

Pred sedmu silu izašao je i Bajaga koji je negirao da je dobacio Lukasu:

- Ništa se nije desilo. Ništa, ništa se nije desilo - govorio je Bajaga okupljenim novinarima.

