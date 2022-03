AKO LUKAS KAŽE DA SE JA DROGIRAM ONDA JE TO STRAŠNO! Bajaga odgovorio na Acine optužbe da je NARKOMAN i da mu se namešta pobeda

O skandalu koji se dogodio na prvoj polufinalnoj večeri festivala "Pesma za Evroviziju '22" i dalje se priča. Prema tvrdnjama izvora sa lica mesta Aca Lukas i Momčilo Bajagić Bajaga sukobili su se verbalno zbog suprotstavljenih političkih stavova.

foto: Nemanja Nikolić

Bajagić je odgovorio na Lukasove optužbe, koje je pevač izneo na pres konferenciji povodom skandala. Podsetimo, Lukas je izjavio sledeće:

- Mi smo se prijavili za ovo takmičenje iz razloga, a nismo znali da će biti namešteno. Mi možemo i to da pobedimo. Sramota je šta ovde rade. Niko nije ovde blesav. Stavili ste starog, izgužvanog Bajagu, koji je strašan umetnik, počeo da glumi budalu, priča o politici na sred festivala, ja sam šokiran. Sa onom ofarbanom kosom, ne sme da izađe na kišu... Ovo je tragedija, ja sam šokiran. Momčilo Bajagić Bajaga i ja je goruća tema. Poznajem ga 30 godina. Sretali smo se, družili se, par puta sam ih vodio u provod... Znamo se dobro, zna da interpretiram njegove pesme često, došli smo sinoć tamo, javili smo se. Ja sam se pozdravio sa njim i onda je on rekao: "Znaš, brate, pevao si moju pesmu, u nekoj tvojoj emisiji. Ne može, ne pevam ja tvoje pesme, j*bote. Bio ti je Vesić gost..." A mene i Boru Čorbu ne može da vidi očima zbog naših stavova. Digao mi je pritisak na 300. Iskulirao sam. Posle sam video o čemu se radi. Cela priča je da on mene isprovocira i iznervira. Bajaga mora da promeni dilera jer ga je uspavao - poručio je Lukas.

foto: Ana Paunković

Bajaga je istakao kako je stvarno strašno to što mu je Lukas rekao:

- Ako Aca kaže da se drogiram onda je to stvarno strašno. Nije se ništa desilo sinoć, taman posla, što bih sa Acom Lukasom pričao o politici na takmičenju za Evrosong. Ja se ne takmičim, radio sam pesmu za Biber i Duleta Svilara koji fantastično peva - rekao je Bajaga.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M./A.P.

Bonus video:

00:09 Bajaga negira da je provocirao Lukasa