DŽAJA IZ AMADEUSA SE PRISETIO TRAGIČNOG GUBITKA! Pevač progovorio o pokojnom BUBNJARU: Bilo je emotivno, još uvek je, i BIĆE!

Frontmen Amadeus Benda, Bojan Tasić Džaja, u velikoj ispovesti govorio je o svom životu, bendu i gubitku koji su doživeli.

foto: Printscreen/Pink

Na samom početku, frontmen Amadeusa otkrio je da li ga neko zove Bojan, s obzirom da ga svi znaju kao Džaju.

- Mama me zove Bojan, i ćale ponekad. Šalim se, tata mi je od malena dao nadimak Džaja i od tada me svi tako zovu, čak i otac i majka - kaže pevač kroz smeh.

Džaja se osvrnuo na pesmu "Beograd", koja je nedavno ugledala svetlost dana, a posvećena je Tokanu, preminulom bubnjaru grupe Amadeus, koji je u novembru 2020. godine izgubio životnu bitku zbog posledica koronavirusa.

- Reakcije su dobre, iskreno rečeno, ja volim da kažem: "Ako se po jutru dan poznaje, biće ovo još jedna dobra pesma Amadeus benda", ovog puta iz posebnog razloga, jer je ovo poslednja pesma koji je svirao naš bubnjar, Tokan, koji je premiuno od korone i hteli smo da napravimo neki omaž njemu u čast, da snimimo dobar spot i mislim da smo uspeli u tome. Reakcije su odlične, mislim da smo uspeli da napravimo dobru pesmu i spot u čast našem Tokanu - ističe Džaja.

foto: Printscreen/Pink

- Sve se tako nametnulo onog momenta kad je on otišao sa ovog sveta, osetili smo potrebnu da napravimo promociju njemu u čast, i celu tu pesmu i taj spot. Bilo je emotivno, još uvek je i biće. To je neka rupa koja nikada neće moći da se popuni i rana koja nikada neće moći da zaceli, ali mi kao bend guramo dalje zbog naše publike, zbog nas samih i muzike, a i na kraju krajeva, on bi tako voleo - kaže pevač.

- Mi smo 25 godina svirali zajedni, drugari smo preko 30 godina, prosto to su neke stvari koje nikada neće izleteti iz moje glave. I dan-danas se dešava da se okrenem ka bubnjaru Igoru i pokažem i kažem Tokanovo ime, međutim, u momentu shvatim da više nije sa nama. Takav je život. U kontatku smo sa njegovom porodicom, čujemo se... Teško je, ali Bože moj - zaključuje Džaja u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Pink

