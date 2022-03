PLAKALE SMO KOSJERINA I JA U GARDEROBI! Kristina Radenković o akcentovanju na RTS: Neprijatno mi je dok tako IZGOVARAM!

Voditeljka Kristina Radenković govorila je o kritikama koje dobija zbog pravilnog izgovora reči.

Po akcentovanju reči na RTS-u je, sudeći po komentarima, upravo Kristina najpoznatija.

- Činjenica je da mi svi u svakodnevnom govoru govorimo - neispravno. Mi imamo treninge s lektorima, jer je dužnost TV Slagalice da nametne pravopis i ispravan govor, i to radimo u svim udarnim emisijama. To što na terenu nije tako, to je pitanje za stručnjake. Ni ja tako ne govorim u svakodnevnom životu, ali to kako akcentujemo reči u emisijama je ispravno. Neprijatno mi je dok tako izgovaram neke reči, jer znam da svi gledaju i slušaju, ali to je ispravno. Volela bih da se to usvoji, trebalo bi da se uskladimo pa i da našu decu tome učimo. A ako može i jedno i drugo, i ako su oba načina ispravna, onda odlično - objasnila je Kristina Radenković s osmehom u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 televiziji.

Voditeljka je ove godine bila jedan od domaćina festivala "Pesma za Evroviziju '22", na kojem je pobedila Ana Đurić Konstrakta, koja će nas u maju predstavljati na Evroviziji sa pesmom "In corpore sano".

- Mnogo volim Anu i poznajem je baš dugo. Nas dve smo i sarađivale mnogo puta i kada sam čula njenu pesmu, pošto nisam većina, nisam očekivala da će da pobedi. Meni su ta poruka i koncept i nastup - genijalni! To je sve u mom biću i sve ono što sam studirala, izučavala. Nama voditeljima je jako teško i ne navijamo ni za koga, jer se upoznamo sa svima, provodimo zajedno mnogo vremena, znamo svaku pesmu napamet. Ko god da je pobedio mi bismo se radovali, ali drago mi je da je pobedila Konstrakta. Mnoge pesme su bile dobre, imala sam nekoliko favorita. Zorja mi je otkriće, Zoe Kida je bila sjajna. Vis Limunada mi je bila preslatka, kao i Igor Simić i žao mi je što nije prošao u finale. Zatim Zejna, Naiva...- izjavila je Kristina.

Kristina je otkrila i neke detalje koje gledaoci nisu znali.

- Pod stresom smo bili svi, naporno je bilo snimati i probati danima. Ali, kada smo nas četvoro voditelja snimili tu numeru na sceni, Dragana Kosjerina i ja smo sele u garderobu, zagrlile se i počele da plačemo od sreće. Ti ventilatori, pa mi u odelima... Nismo mogle da verujemo da nas je to toliko usrećilo. Bilo je mnogo grešaka, ali nije se to ni videlo, i gledaocima se dopalo. Bilo je i tačnijih verzija, ali uzeli su baš tu koja nije bila savršena i ispalo je sjajno. Mnogo smo truda uložili i drago mi je što su ljudi tako sjajno reagovali. Ponosna sam što sam bila deo toga, podigli smo lestvicu i produkcijski i na svaki drugi način - rekla je voditeljka u pomenutoj emisiji.

