ČARŠIJA BRUJI DA S NJOM VARA SVE SVOJE DEVOJKE: Marina Visković usred velikog SKANDALA otkrila pravu istinu o vezi sa fudbalerom

Pevačica Marina Visković ne krije da je umor prisutan a prošle nedelje kada je nastupala u jednom prestoničkom klubu spekulisalo se da je došla u alkoholisanom stanju.

- Ne, to nije tačno. Volim da popijem kada izađem sa svojim društvom, ali kada je posao u pitanju, vrlo vrlo retko. Volim da se opustim, ja i sa svojim prijateljima na “Instagramu” vrlo otvoreno delim kada izađem u grad i kada sam sutradan mamurna i kada mi teško padne. Ne volim alkohol, ali kada ste stalno napeti i radite stvarno znači za svoju dušu malo da uživate- zaključuje Viskovićeva, koja naglašava da u životu pravi balans.

- Pola teretana, pola kafana, tako vam je sve kod mene - kaže Marina i dodaje da je disciplinovana.

- Trudim se da živim neki vojnički život, uživam u tome jer volim da treniram i živim zdravo - priča ona.

Pevačica Marina Visković jedna je od retkih sa javne scene koja priznaje šta je sve radila na sebi kod plastičnog hirurga. Ona je nedavno imala još dva estetska zahvata posle kojih je odmah krenula da radi i nastupa.

- Da, nakon samo 9 dana sam krenula sa nastupima. Ja nisam neko ko je kenjkav, na nogama podnosim sve. Nastup je prošao fantastično, publika ništa nije primetila. Junački sam to sve izgurala - priča Marina pa otkriva zašto se odlučila za ponovno korigovanje.

- Dosadno, bilo mi je dosadno pa rek’o aj malo pre leta - kroz smeh zaključuje.

Pevačica je uvek spremna da udeli savet svojim pratiocima na društvenim mrežama, pa ih je tako nedavno savetovala kada je ljubav u pitanju.

- Često razmenjujem sa njima te ljubavne savete jer me to mnogo zabavlja. Iskreno im kažem, a oni uopšte ne očekuju da im na taj način odgovorim jer verovatno razbijam neke njihove predrasude ili dileme. Mnogi mi pišu da sam im pomogla što mi je mnogo drago. Isto tako, mislim da je i nezgodno deliti ljubavne savete jer vi prvo morate da imate iskustvo njihovo da biste mogli da ih posavetujete. U primcipu ih savetujem da ne daju na sebe i da budu to što jesu i da ne moraju da pristanu na manje od onoga što zaslužuju - priča Viskovićeva koja ističe da je svašta naučila iz svojih grešaka:

- Učimo dok smo živi, stalno koliko god imate godina sve mislite nešto ste naučili i da neće ništa da vam se desi, ali ne. Svaki dan donosi neka nova iskustva i to je sve škola - naglašava pevačica.

Na pitanje kojim kolegama sa javne scene najčešće deli savete, odgovara:

- Pa ne, svi su prepametni toliko da ja njima ne treba da delim savete. Šalim se, niko sa javne scene, običnim ljudima najčešće.

- Imam neki fenomen da ja stvarno nemam hejtere. Kad vidim nekog hejtera ja se obradujem i kažem: “Evo ga, evo ga hejter”. Ne znam da li je to dobro ili loše, al stvarno imam veliku podršku i prosto sam zadovoljna svojim pratiocima. Meni se nikad nije desila neprijatnost na nastupu. Nemojte sad da im dajete ideje - kroz osmeh kaže Viskovićeva.

U domaćim medijima se pojavilo da reprezentativac Srbije Nemanja Radonjić navodno vara svoje devojke, ali uvek sa istom ženom. To je navodno upravo Marina Visković.

- Nemam šta da kažem na to. Naravno, to nema veze sa istinom - kaže Marina koja se nada novoj ljubavi.

