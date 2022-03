REKLI SU MI DA SU MI BACILI MAGIJU Šok ispovest Miloša Bikovića: Iz trandža bara me gledao lik od 2 METRA, u kratkoj suknji, PAŽ

Glumac Miloš Biković gostujući u emisiji ''Amidži šou'' odgovarao je na leksikonska pitanja koja mu je postavljao voditelj. Tom prilikom je priznao u koju srpsku pevačicu je bio zaljubljen, ali i otkrio nepoznate detalje iz svog detinjstva i priznanjem o tuči na Tajlandu u kojoj je učestvovao šokirao.

- Kao mlad ložio si na koju damu sa domaće javne scene? - glasilo je Ognjenovo pitanje za glumca.

- Na Ejpril O Nil. To mi je bila prva fantazija, kad sam bio klinac. Imala je onaj žuti kombinezon. Sa domaće javne scene sam se ložio na Kseniju Pajčin - otkrio je Miloš Biković u emisiji ''Amidži šou''.

Na pitanje voditelja da li je sujeveran, odgovorio je:

- Nisam, čak mi često govore, znaš tako kad sretnem neke ljude: "Idi da vidiš, bacila ti je magiju sto posto. Ti si izložen, tebi bacaju magije". Ja verujem u to da se energija vraća, šta seješ to i žanješ, i verujem u Bogu tako da se to elimiše. Bilo bi mi čudno da verujem i u jedno i u drugo.

Biković je priznao i da je najveću glupost napravio kao klinac kada je krao u prodavnicama hranu.

- Krao sam. Sad se to ne zove glupost, sad se to zove biznis ili politika. Uđem kao klinac u neki supermarket uzmem stvari i izađem. Imao sam 3-4 godine i nije mi bio jasan taj koncept novca... Par puta sam tako uradio, moje društvo provalilo i onda je krenuo organizovani kriminal, naručivanje i to.

Nerado, ali Milioš je ipak otkrio oko čega se i kada poslednji put pobio, i izazvao opšti haos u studiju.

- Imao sam 25-26 godina, bili smo na Tajlandu Mićko, Ivan Mihailović i ja. Sa Nemcima smo se pobili - započeo je i zastao kroz osmeh: "Ne mogu da verujem šta pričam".

- Otišli smo na neki džungla parti, imali smo neki džip, on je bio mali da samo dva čoveka mogu da sednu, a onaj treći se vozio u prikolici. Došli smo tu i to je bilo predviđeno za 4.000 ljudi, međutim ta zabava nije zaživela, bilo samo 50 ljudi. Ubiće me ne smem ovo da pričam - rekao je kroz osmeh.

- Od svih ljudi na Tajlandu mene neka likuša prepozna i mi krenemo da pričamo i ona tu sa momkom, i mi pričamo i ja zaglavim 15 min pričam sa njima, i vidim ova dvojica prilaze dvema Tajlanđankama. Ja pričam i gledam idiote šta rade, okrećem se iza njih grupa ljudi, ulazim da vidim i vidim Nemci kreću da se svađaju. Ovaj jedan Nemac uleti i govori ne možete to da radite, Mićko skoči i udari ga po faci, a on je trenirao džudo, ja tekvondo. U jednom trenutku Nemac počne da beži, za njim dva Nemca, a Ivan i ja za njima. Počnem ja da se bijem sa Nemcom, on me prvo udario rukom po nosu, počinjem da krvarim... Dok ja njega bijem mene Tajlanđanka udara flašom od piva po glavi, ja je sklanjam i tu me izbaci obezbeđenje. Mi se ponovo vratimo unutra, i priđu ti momci pruže ruku i kao super ste sve u redu, ali one su naše žene. Po tajlandskom zakonu ti možeš da sklopiš brak na dve nedelje sa Tajlanđankom.

- Posle žurke nas trojica krvavi stanemo u jednom lokalu da popijemo pivo i u blizini je bio onaj "Trandža bar", gleda nas lik koji ima dva metra, paž periku, noga 46, usku haljinicu, butina mu ovolika sa nalakiranim noktima ovako nas gleda i kaže nam: "Are you crazy?". Mene je lik u haljinici sa perikom pitao da li sam lud - ispričao je, što je zasmejalo sve.

